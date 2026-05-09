Slovan po oslavách titulu musel zabrať. V Podbrezovej ho zachránila penalta

Momentka zo zápasu Podbrezová - Slovan (Autor: Facebook/ŠK Slovan Bratislava)
Sportnet, TASR|9. máj 2026 o 19:57 (aktualizované 9. máj 2026 o 20:21)
Bratislava natiahla sériu víťazstiev.

Niké liga - 9. kolo skupiny o titul

FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:0)

Góly: 52. Kováčik – 68. Barseghjan, 90.+6 Jankovič (z 11 m)

Rozhodcovia: Benedik – Bobko, Hrebeňár, ŽK: Šiler, Štefánik – Bajrič

Diváci: 1267

Podbrezová: Domaniský – Lampreht, Luka, Mielke – Kováčik, Štefánik (69. Khiminets), Chyla, Sanusi (46. Palumets) – Hakobjan (57. Š. Faško), Šiler (79. Mrvaljevič), Silagadze (46. Galčík)

Slovan: Trnovský – Bajrić, Kašia, Wimmer (60. Ibrahim), Zuberu (8. Cruz) – Matsouka (60. Jankovič), Ihnatenko, Gajdoš – Barseghjan, Yirajang (69. Maroš), Mak (69. Kucharevyč)

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v predposlednom 9. kole nadstavby o titul v Niké lige na ihrisku Podbrezovej 2:1.

Železiari tak nevyhrali už v piatom domácom dueli za sebou, hostia naopak neprehrali v siedmom zápase v sérii.

Už istí majstri SR rozhodli o troch bodoch v šiestej minúte nadstaveného času.

V prvom polčase gól nepadol, viac z hry mali hostia, ale Domaniský vychytal v šanciach Yirajanga a Kašiu, na opačnej strane neplatil gól Silagadzeho z úniku pre tesný ofsajd.

Až po zmene strán otvorili domáci skóre, keď Chyla vysunul Kováčika, ktorý našiel dieru medzi dvoma obrancami Slovana a presne zakončil.

Hostia následne pridali a vyrovnali exportnou strelou Barseghjana spoza šestnástky a napokon otočili stav v šiestej nadstavenej minúte, keď Jankovič premenil pokutový kop.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
30
15
7
8
59:38
52
V
P
P
V
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
22
7
3
12
18:37
24
V
P
V
P
R
3
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
22
7
3
12
35:42
24
V
R
V
V
V
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
22
4
9
9
22:35
21
P
R
P
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
22
3
7
12
20:35
16
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

