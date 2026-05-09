Slovan po oslavách titulu musel zabrať. V Podbrezovej ho zachránila penalta

Niké liga - 9. kolo skupiny o titul
FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:0)
Góly: 52. Kováčik – 68. Barseghjan, 90.+6 Jankovič (z 11 m)
Rozhodcovia: Benedik – Bobko, Hrebeňár, ŽK: Šiler, Štefánik – Bajrič
Diváci: 1267
Podbrezová: Domaniský – Lampreht, Luka, Mielke – Kováčik, Štefánik (69. Khiminets), Chyla, Sanusi (46. Palumets) – Hakobjan (57. Š. Faško), Šiler (79. Mrvaljevič), Silagadze (46. Galčík)
Slovan: Trnovský – Bajrić, Kašia, Wimmer (60. Ibrahim), Zuberu (8. Cruz) – Matsouka (60. Jankovič), Ihnatenko, Gajdoš – Barseghjan, Yirajang (69. Maroš), Mak (69. Kucharevyč)
Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v predposlednom 9. kole nadstavby o titul v Niké lige na ihrisku Podbrezovej 2:1.
Železiari tak nevyhrali už v piatom domácom dueli za sebou, hostia naopak neprehrali v siedmom zápase v sérii.
Už istí majstri SR rozhodli o troch bodoch v šiestej minúte nadstaveného času.
V prvom polčase gól nepadol, viac z hry mali hostia, ale Domaniský vychytal v šanciach Yirajanga a Kašiu, na opačnej strane neplatil gól Silagadzeho z úniku pre tesný ofsajd.
Až po zmene strán otvorili domáci skóre, keď Chyla vysunul Kováčika, ktorý našiel dieru medzi dvoma obrancami Slovana a presne zakončil.
Hostia následne pridali a vyrovnali exportnou strelou Barseghjana spoza šestnástky a napokon otočili stav v šiestej nadstavenej minúte, keď Jankovič premenil pokutový kop.
