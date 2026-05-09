Polčas priniesol šesť gólov. Ružomberok rozhodol bláznivý zápas v nadstavenom čase

Niké liga - 9. kolo skupiny o udržanie sa
MFK Ružomberok - AS Trenčín 4:3 (3:3)
Góly: 14. Hladík, 34. Jevoš, 45. Murgaš (z 11 m), 90. Tučný - 5., 24. a 37. David (tretí z 11 m). Žlté karty: Diouf, Bazdarič (obaja Trenčín)
Rozhodovali: Dzivjak – Hancko, Straka
Diváci: 1448
Ružomberok: Húska – Luterán, Köstl, Mojžiš – Jevoš (84. Král), Murgaš, Múdry (72. Gragar) , Mašek – Bačík (72. Chobot) – Hladík (84. Tučný), Chrien (61. Kelemen)
Trenčín: Sláviček – Pavek, Skovajsa, Diouf, Brandis – (90. Doesburg) – Bazdarić (87. Hájovský), Mikulaj – Adyrbekov (46. Adamkovič), David, Soares
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MFK Ružomberok zdolali v 9. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie AS Trenčín 4:3. Domáci rozhodli o troch bodoch v poslednej minúte, zaistil im ich Adam Tučný.
Už v 3. min. mohli ísť domáci do vedenia, keď po dlhovom aute Mojžiša, trafil Chrien hlavou brvno. O dve minúty na to, gól už padol, ale na opačnej polovici.
Trenčín potiahol rýchlu akciu po pravej strane, Pávek pred bránou našiel nekrytého Davida a ten zblízka nekompromisne rozvlnil sieť – 0:1.
V 14. min. bolo vyrovnané, keď Köstl v trenčianskej šestnástke hlavou predĺžil loptu na Hladíka, ktorý zoči – voči brankárovi Slavíčkovi skóroval – 1:1.
V 24. minúte po dlhom nákope hostí a hrubej chybe brankára Húsku dostal David opäť svoj tím do vedenia. O 10 minút na to ale Jeviš vyrovnal.
Už o tri minúty zahral Köstl v šestnástke rukou a David z penalty zavŕšil svoj hetrik. Na konci polčasu ruke Páveka mali výhodu pokutového kopu aj Liptáci a Murgaš do tretice vyrovnal - 3:3.
V závere polčasu hlavný rozhodca Lukáš Dzivjak odpísal ďalšiu jedenástku za ruku proti domácim, ale po konzultácii so systémom VAR ju odvolal.
V závere najskôr Hájovský trafil ľavú žrď a v nadstavenom čase o ružomberskom víťazstve po prihrávke Chobota rozhodol Tučný – 4:3.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: