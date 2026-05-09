Polčas priniesol šesť gólov. Ružomberok rozhodol bláznivý zápas v nadstavenom čase

Momentka zo zápasu Ružomberok - Trenčín (Autor: Facebook/MFK Ružomberok﻿)
Sportnet, TASR|9. máj 2026 o 20:00
David z Trenčína zaznamenal hetrik.

Niké liga - 9. kolo skupiny o udržanie sa

MFK Ružomberok - AS Trenčín 4:3 (3:3)

Góly: 14. Hladík, 34. Jevoš, 45. Murgaš (z 11 m), 90. Tučný - 5., 24. a 37. David (tretí z 11 m). Žlté karty: Diouf, Bazdarič (obaja Trenčín)

Rozhodovali: Dzivjak – Hancko, Straka

Diváci: 1448

Ružomberok: Húska – Luterán, Köstl, Mojžiš – Jevoš (84. Král), Murgaš, Múdry (72. Gragar) , Mašek – Bačík (72. Chobot) – Hladík (84. Tučný), Chrien (61. Kelemen)

Trenčín: Sláviček – Pavek, Skovajsa, Diouf, Brandis – (90. Doesburg) – Bazdarić (87. Hájovský), Mikulaj – Adyrbekov (46. Adamkovič), David, Soares

Futbalisti MFK Ružomberok zdolali v 9. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie AS Trenčín 4:3. Domáci rozhodli o troch bodoch v poslednej minúte, zaistil im ich Adam Tučný.

Už v 3. min. mohli ísť domáci do vedenia, keď po dlhovom aute Mojžiša, trafil Chrien hlavou brvno. O dve minúty na to, gól už padol, ale na opačnej polovici.

Trenčín potiahol rýchlu akciu po pravej strane, Pávek pred bránou našiel nekrytého Davida a ten zblízka nekompromisne rozvlnil sieť – 0:1.

V 14. min. bolo vyrovnané, keď Köstl v trenčianskej šestnástke hlavou predĺžil loptu na Hladíka, ktorý zoči – voči brankárovi Slavíčkovi skóroval – 1:1.

V 24. minúte po dlhom nákope hostí a hrubej chybe brankára Húsku dostal David opäť svoj tím do vedenia. O 10 minút na to ale Jeviš vyrovnal.

Už o tri minúty zahral Köstl v šestnástke rukou a David z penalty zavŕšil svoj hetrik. Na konci polčasu ruke Páveka mali výhodu pokutového kopu aj Liptáci a Murgaš do tretice vyrovnal - 3:3.

V závere polčasu hlavný rozhodca Lukáš Dzivjak odpísal ďalšiu jedenástku za ruku proti domácim, ale po konzultácii so systémom VAR ju odvolal.

V závere najskôr Hájovský trafil ľavú žrď a v nadstavenom čase o ružomberskom víťazstve po prihrávke Chobota rozhodol Tučný – 4:3.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
3
FC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK Žilina
30
15
7
8
59:38
52
V
P
P
V
P
5
MFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICE
30
12
4
14
49:51
40
P
V
P
V
V
2
AS Trenčín
31
12
3
16
31:51
39
P
P
V
P
V
3
MFK Ružomberok
31
8
11
12
34:49
35
V
R
P
V
R
4
MFK Skalica
30
8
8
14
33:42
32
V
V
V
R
P
5
KFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
6
FC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

