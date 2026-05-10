Tréneri Prešova nakopli hráčov motivačným videom. Rozbehnutá Skalica tvrdo narazila

Skaličania cestovali do Prešova s cieľom potvrdiť tri víťazstvá v rade a definitívne sa vyhnúť aj baráži. Tvrdo však narazili na výborne namotivovaných hráčov Prešova, ktorí hnaní tribúnami zaplnenými takmer 5 500 divákmi, podali azda najlepší domáci výkon sezóny.
Počas celého zápasu dominovali a po víťazstve 3:0 sa minimálne na jeden deň odlepili z dna tabuľky. O to, aby to tak ostalo aj definitívne, sa v poslednom kole pobijú s Komárnom na jeho exilovom štadióne v Zlatých Moravciach, kde sa rozhodne o priamom zostupujúcom.
Prešovčania podľa očakávania od začiatku na svojho súpera zatlačili a už v štvrtej minúte sa v šanci ocitol Filip Souček, ale brankár Martin Junas jeho pokus z uhla vyrazil.
Keď sa o necelých desať minút neujala ani Součekova hlavička, zdalo sa, že budú mať domáci opäť problém v útočnej fáze svojej hry.
Vyriešili ho za nich napokon hostia. Marek Ujlaky po nedorozumení s brankárom Junasom nedokázal odpratať loptu zo šestnástky, dostal sa k nej napádajúci Martin Regáli a pohodlne otvoril skóre zápasu.
Najlepší prešovský strelec sa celú jar herne trápil a gólu sa dočkal po dva a pol mesiaci.
Darovaný gól poriadnou vzpruhou
Gól Prešovčanov ešte viac nabudil. Už po necelých piatich minútach po vydarenej akcii nedal šancu skalickému brankárovi Ján Bernát presnou strelou pod brvno z hranice šestnástky.
Minútu pred koncom prvého polčasu mohol v ďalšej tutovke zvýšiť na trojgólový rozdiel Michal Sipľak, ale zblízka poslal volejom loptu vysoko nad.
VIDEO: Gól Jána Bernáta v zápase proti Skalici
Čo sa nepodarilo na konci prvého, vyšlo hneď v úvode druhého polčasu. Po ďalšom rýchlom prechode do útoku Bernát z pravej strany posadil center na hlavu Gabriela Barbosu a ten tretím prešovským gólom uzavrel skóre zápasu.
„Vedeli sme, že už máme nôž na krku, museli sme vyhrať a chvalabohu sa nám to podarilo. Konečne sme dali ten prvý gól a potom si myslím, že sme sa uvoľnili a hrali fakt dobrý futbal.
Rozhodli aj jednotlivé výkony hráčov, aj to, že sme to otvorili tým gólom. Čiže veľa vecí sa zomlelo tak, že sme si už potom začali veriť a hrali tak, že sme ukázali, že sme dobrí futbalisti a že máme kvalitu.
Verím, že na to nadviažeme aj o týždeň, aby sme ostali minimálne na barážovej priečke,“ hodnotil autor druhého gólu aj gólového centra pri treťom Bernát.
Aj podľa trénera Erika Havrilu bolo dôležité, že sa jeho zverencom podarilo v zápase streliť prvý gól.
„Dominantný výkon a veľmi dôležité víťazstvo. Dnes sme skóre otvorili a to nám veľmi psychicky pomohlo. Chalani boli dobré nastavení a za tými gólmi išli. Samozrejme, že boli pod tlakom, ale chalani ukázali, že chcú bojovať za tento klub,“ doplnil Havrila.
Bajza cítil výhru celý deň
„Dnes sme museli len vyhrať, aby sme udržali do konca v hre o záchranu. Pristúpili sme k tomu fantasticky.
Celý deň som cítil, že to zvládneme a musím pochváliť všetkých hráčov, trénerov, ktorí nás pripravili fakt dobre,“ nešetril chválou brankár Pavol Bajza.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Prešov - Skalica
Prezradil aj to, že tréneri si pre nich pripravili špeciálne motivačné video, ktoré im pred zápasom pustili pri príchode do tunela.
„Myslím si, že nám to pomohlo a že sme do toho zápasu vleteli od prvej minúty. Fakt klobúk dole, aký futbal sme dnes predviedli,“ ďalej chválil Bajza.
Tréner Havrila obsah videa neprezradil.
„Nechám si to pre seba, keď dovolíte, pretože sú to také interné veci. Samozrejme máme pripravené aj ďalšie, aj teraz hneď po zápase. Chcem hráčom ukázať nejaké emočné veci a myslím si, že to patrí len do šatne,“ reagoval Havrila.
Veria aj v pomoc Košíc
Hoci sa to zdá ako nepredstaviteľné, v Prešove sa dnes budú držať palce odvekému rivalovi z Košíc. Ten by im prípadným víťazstvom nad Komárnom pomohol.
Práve na ihrisku Komárna uzavrú Prešovčania nadstavbovú časť a v súboji týchto dvoch mužstiev sa definitívne rozhodne o tom, kto opustí Niké ligu.
VIDEO: Futbalisti Prešova oslavujú s fanúšikmi výhru nad Skalicou
„Určite im budeme fandiť, ale nezáleží to úplne od toho zápasu. Stále budeme musieť ísť do Zlatých Moraviec proti Komárnu s tým, že musíme vyhrať, alebo minimálne remizovať, podľa výsledku v Košiciach a tak sa nastavíme,“ zdôraznil Bernát, podľa ktorého víťazstvo so Skalicou a najmä výkon sú pred posledným zápasom výrazným dopingom.
„Nemôžeme teraz uletieť, že sme vyhrali zápas, lebo vieme, že už ostáva len ten posledný a ten musíme takisto zvládnuť,“ prízvukuje Bernát.
Do Košíc sa dnes chystá aj tréner Havrila.
„Pôjdem si pozrieť Komárno, ale aj tak to v tom poslednom kole bude o nás a potrebujeme sa dobre pripraviť a sústrediť sa na náš výkon,“ nadviazal Havrila na svojich zverencov, ktorí si tiež uvedomujú, že to bez ohľadu na výsledok dnešného zápasu v Košiciach, majú všetko vo vlastných rukách.
Prvý gól narušil plány
Aj podľa trénera Skaličanov Romana Hudeca rozhodol o osude zápasu prvý prešovský gól po veľkej chybe.
„Tak ako sme predpokladali, bol to nervózny zápas, emotívny zápas, v dobrej diváckej kulise. Bavili sme sa o tom, aby sme ustáli úvodný tlak a myslím si, že sa nám to aj podarilo.
Potom prišla komunikačná chyba medzi Ujlakym a brankárom Junasom a bol z toho zbytočný a lacný gól, ktorý nám narušil plány. Potom sa nám hralo ťažko.
Prešov dnes vyhral zaslúžene, jednoducho išli tomu naproti a my sa musíme už pozerať dopredu a sústrediť sa na posledné kolo a vyhnúť sa baráži,“ povedal Hudec.
Poriadne nahnevaný schádzal z ihriska aj Erik Daniel, ktorí sa dostal do viacerých kontroverzií s prešovskými hráčmi.
„Chceli sme tu vyhrať, alebo aspoň uhrať bod. Nepodarilo sa. Je to veľká škoda pre nás. Musíme sa dať dokopy a zvládnuť posledný zápas,“ poznamenal a spomenul aj ďalšiu vec, ktorá podľa neho prispela k dominantnému víťazstvu Prešova.
Opľutý Daniel?
„Prehrali sme si to sami vlastnými chybami, čo je škoda, lebo myslím si, že sme nezačali zle. Chyby sme urobili my, ale čo predvádzali tí traja páni po tých našich chybách, to je veľa.
Bolo to veľmi ťažké, keď každá situácia je faul, otočená lopta. Tam chlapec pľuje na hráčov, nepozerá sa na to. Akože nehnevajte sa, ale na mňa pľuť nikto na zápase nebude. To je všetko,“ rázne ukončil pozápasový rozhovor s novinármi.
Otázka o týchto slovách Daniela padla aj na pozápasovej tlačovej konferencii s trénermi.
„Tak to by som nechal na kompetentných, ale mne sa Erik Daniel sťažoval, že ho tam proste opľul. Jednoducho keď sa toto dokáže vyriešiť v českej lige, tak ja nechápem prečo to tu niekto nevidí,“ reagoval skalický tréner.
