Košice potvrdili domácu nadvládu, Komárno čaká priamy súboj o záchranu

Vľavo dole brankár Filip Dlubáč (Komárno) inkasuje prvý gól počas zápasu 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa FC Košice - KFC Komárno (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|10. máj 2026 o 19:01
Východniari doma zvíťazili celkovo siedmykrát v rade.

Niké liga - 9. kolo skupiny o udržanie sa

FC Košice - KFC Komárno 2:1 (2:0)

Góly: 2. Madleňák, 35. Kovács - 70. Ganbayar. Rozhodovali: Očenáš - Vorel, Jánošík, ŽK: Kóša, Lukačevič - Palán

Diváci: 4182

Košice: Dabrowski - Kakay, Kóša, Magda - Kovács, Dimun (78. Metu), Lichý, Madleňák (78. Lukacevic) - Sovič - Miljanič (57. Rehuš), Čerepkai (93. Polča)

Komárno: Dlubáč – Krčík (76. Pillár), M. Šimko, Špiriak, Palán (46. Rudzan) – Gamboš (58. Domonkos) - Bayemi (87. Ivanics), Ožvolda, Žák, Ganbayar - Boďa (46. Tamás)

Futbalisti Košíc zdolali v nedeľnom dueli 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy hráčov Komárna 2:1.

V tabuľke skupiny o udržanie sa si tak zabezpečili konečné 7. miesto a s ním aj možnosť zahrať si prípadné play off o postup do predkola Konferenčnej ligy.

Boje o miestenku v pohárovej Európe sa odohrajú, ak Žilina ako víťaz pohára finišuje do 3. miesta. Komárno je na dne tabuľky, za jedenástym Prešovom zaostáva o bod.

V záverečnom kole, v ktorom privíta práve Prešov, sa už môže posunúť len na barážovú priečku, keďže s desiatou Skalicou má zo vzájomných zápasov horšiu bilanciu.

Košičania sa po neúspešnom finále Slovenského pohára v Žiline a prehre na ihrisku Skalice chceli vrátiť na víťaznú vlnu.

Začali najlepšie, ako sa dalo, už v 2. minúte sa presadil Matej Madleňák. V 35. minúte sa následne pridal aj Mátyás Kovács. Komárnu už na dôležité body nepomohol ani gól Ganbolda Ganbayara zo 70. minúty.

Východniari majú pred ôsmym Trenčínom štvorbodový náskok a nadstavbu ukončia budúcu sobotu práve na ihrisku AS.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
30
15
7
8
59:38
52
V
P
P
V
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
31
13
4
14
51:52
43
V
P
V
P
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
31
12
3
16
31:51
39
P
P
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
31
8
11
12
34:49
35
V
R
P
V
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
31
8
8
15
33:45
32
P
V
V
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

