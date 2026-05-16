Žilina v závere sezóny doma neuspela. Rozhodol o tom vlastný gól v úvode zápasu

Hráči Podbrezovej oslavujú gól.
Hráči Podbrezovej oslavujú gól. (Autor: FK Železiarne Podbrezová)
Sportnet, TASR|16. máj 2026 o 18:52
ShareTweet0

Obsadila v tabuľke štvrté miesto.

Niké liga - 10. kolo skupiny o titul

MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 0:2 (0:2)

Góly: 6. Bari (vl.), 43. Mrvaljevič.

Rozhodovali: Dohál - Kmec, Hrebeňár, ŽK: Roginič, Ďatko - Šiler, Luka

Diváci: 1586

Žilina: Sváček - Svoboda (46. Mohammed Issah), Kaša, Minárik - Szánthó (46. Iľko), Káčer (76. Baleja), Bzdyl, Bari - Faško, Juliš (46. Roginič), Florea (46. Ďatko)

Podbrezová: Domaniský - Lampreht, Luka, Mielke - Kováčik, Š. Faško (57. Štefánik), Palumets (86. Hakobjan), Chiminec - Chyla (76. Havrylenko) - Šiler (76. Kujabi), Mrvaljevič (57. Silagadze)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MŠK Žilina prehrali v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy na domácom trávniku s Podbrezovou 0:2.

V konečnej tabuľke obsadili štvrté miesto, pričom ich kanonier Michal Faško sa so 14 gólmi stal najlepším strelcom súťaže. Horehroncom patrí konečná šiesta priečka.

Domáci sa nevedeli dostať do tempa a ich smolu podčiarkol v 6. minúte výstavným vlastným gólom Bari.

Podbrezová útočila zo všetkých síl, o tri minúty neskôr Palumets po strele z hranice šestnástky trafil brvno, následne Chyla v 25. minúte z podobnej pozície pálil tesne vedľa Sváčekovej bránky.

Do šance sa dostal aj Šiler bojujúci o post kráľa strelcov, no skvelý návrat do obrany a účinný zákrok ukázal Bari. Následne to domáci skúšali po trávniku aj vzduchom, skóre sa však zmenilo v ich neprospech, pretože v 43. minúte sa lopta od Šilera dostala k Mrvaljevičovi a ten zvýšil na 2:0.

Mizerný polčas „šošonov“ podčiarkol v úplnom závere Šiler, ktorý v úniku mieril do pravej tyče žilinskej brány. V druhom dejstve boli domáci pohyblivejší a aktívnejší, no do streleckej pozície sa dostal len Fabian Bzdyl, ktorého tvrdý projektil vyriešil brankár Domaniský.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
31
17
5
9
51:34
56
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
31
15
7
9
59:39
52
P
V
P
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
32
13
4
15
51:55
43
P
V
P
V
P
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
32
13
3
16
34:51
42
V
P
P
V
P
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
32
9
8
15
34:45
35
V
P
V
V
V
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
32
8
11
13
34:50
35
P
V
R
P
V
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti AS Trenčín
    Futbalisti AS Trenčín
    Trenčín uspel v súboji o prestíž. Proti Košiciam rozhodol dvoma gólmi v prvom polčase
    dnes 19:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Žilina v závere sezóny doma neuspela. Rozhodol o tom vlastný gól v úvode zápasu