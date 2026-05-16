Žilina v závere sezóny doma neuspela. Rozhodol o tom vlastný gól v úvode zápasu

Niké liga - 10. kolo skupiny o titul
MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 0:2 (0:2)
Góly: 6. Bari (vl.), 43. Mrvaljevič.
Rozhodovali: Dohál - Kmec, Hrebeňár, ŽK: Roginič, Ďatko - Šiler, Luka
Diváci: 1586
Žilina: Sváček - Svoboda (46. Mohammed Issah), Kaša, Minárik - Szánthó (46. Iľko), Káčer (76. Baleja), Bzdyl, Bari - Faško, Juliš (46. Roginič), Florea (46. Ďatko)
Podbrezová: Domaniský - Lampreht, Luka, Mielke - Kováčik, Š. Faško (57. Štefánik), Palumets (86. Hakobjan), Chiminec - Chyla (76. Havrylenko) - Šiler (76. Kujabi), Mrvaljevič (57. Silagadze)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MŠK Žilina prehrali v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy na domácom trávniku s Podbrezovou 0:2.
V konečnej tabuľke obsadili štvrté miesto, pričom ich kanonier Michal Faško sa so 14 gólmi stal najlepším strelcom súťaže. Horehroncom patrí konečná šiesta priečka.
Domáci sa nevedeli dostať do tempa a ich smolu podčiarkol v 6. minúte výstavným vlastným gólom Bari.
Podbrezová útočila zo všetkých síl, o tri minúty neskôr Palumets po strele z hranice šestnástky trafil brvno, následne Chyla v 25. minúte z podobnej pozície pálil tesne vedľa Sváčekovej bránky.
Do šance sa dostal aj Šiler bojujúci o post kráľa strelcov, no skvelý návrat do obrany a účinný zákrok ukázal Bari. Následne to domáci skúšali po trávniku aj vzduchom, skóre sa však zmenilo v ich neprospech, pretože v 43. minúte sa lopta od Šilera dostala k Mrvaljevičovi a ten zvýšil na 2:0.
Mizerný polčas „šošonov“ podčiarkol v úplnom závere Šiler, ktorý v úniku mieril do pravej tyče žilinskej brány. V druhom dejstve boli domáci pohyblivejší a aktívnejší, no do streleckej pozície sa dostal len Fabian Bzdyl, ktorého tvrdý projektil vyriešil brankár Domaniský.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: