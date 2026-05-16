Katastrofálna pätnásťminútovka Trnavy. Padla v krajskom derby i v tabuľke

Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól. (Autor: DAC 1904﻿)
Sportnet, TASR|16. máj 2026 o 18:50
Dunajská Streda rozhodla o výhre ešte v prvom polčase.

Niké liga - 10. kolo skupiny o titul

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava 3:0 (3:0)

Góly: 16. Gueye (Kapanadze), 23. Gagua (Ramadan), 31. Blažek (Ramadan)

Rozhodovali: Marhefka – Vitko, Hrmo

ŽK: Bationo – Mikovič, Kudlička, Jureškin

Diváci: 5.908

DAC: Popoviť – Kapanadze (82. Gruber), Blažek, Nemanič, Mendez (90. Modesto) – Gueye, Diongue (88. Tuboly), Bationo, Ramadan – Sylla (82. Kmeť), Gagua (88. Kukovec)

Trnava: Vantruba – Tomič (35. Jureškin), Sabo, Stojsavljevič, Mikovič (64. Karhan) – Kratochvíl (46. Prochádzka), Laušič – Chuhwak, Skrbo (35. Paur), Azango (35. Kudlička) - Ďuriš

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy nad Spartakom Trnava jednoznačne 3:0 a v tabuľke obsadili konečné druhé miesto.

Získali tak miestenku v predkole Konferenčnej ligy. „Andelov“, ktorí si zaistili účasť v pohárovej Európe už v predošlom kole, predstihli v konečnom zúčtovaní o dva body.

DAC mohol prísť o miestenku v KL len v tom prípade, ak by proti Trnave nebodoval a zároveň by Žilinčania zdolali Podbrezovú.

V tom prípade by Dunajská Streda klesla v tabuľke na štvrtú priečku za „šošonov“ a hrala by sa play off o Konferenčnú ligu.

DAC však taký scenár nedopustil a už po polhodine viedol nad Spartakom trojólovým rozdielom.

Skóre otvoril v 16. minúte, Kapanadze poslal výbornú loptu na Gueyeho, ktorý mohol postupovať sám na bránu a vedľa Vantrubu poslal loptu do siete.

Následne v 23. minúte Ramadan prenikol po ľavej strane, v strede našiel Gaguu, ktorý zvýšil na 2:0. V 31. minúte DAC viedol už 3:0, po rozohrávke z rohového kopu zacentroval Ramadan na Blažeka, ktorý hlavou nekompromisne zakončil.

Na situáciu tréner Muňoz reagoval trojitým striedaním, čím Trnava mierne ožila, ale do šance sa nedostala.

Obraz hry sa nemenil ani v druhom polčase, Dunajská Streda naďalej dominovala. V 76. minúte Mendez pätičkou poslal loptu na Ramadana, ktorého strelu Vantruba bravúrne vyrazil.

Výsledok sa už nemenil, DAC získal tri body a zabezpečil si piate striebro z posledných ôsmich sezón a zároveň aj v celej klubovej histórii.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
31
17
5
9
51:34
56
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
31
15
7
9
59:39
52
P
V
P
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
32
13
4
15
51:55
43
P
V
P
V
P
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
32
13
3
16
34:51
42
V
P
P
V
P
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
32
9
8
15
34:45
35
V
P
V
V
V
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
32
8
11
13
34:50
35
P
V
R
P
V
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

