Katastrofálna pätnásťminútovka Trnavy. Padla v krajskom derby i v tabuľke

Niké liga - 10. kolo skupiny o titul
FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava 3:0 (3:0)
Góly: 16. Gueye (Kapanadze), 23. Gagua (Ramadan), 31. Blažek (Ramadan)
Rozhodovali: Marhefka – Vitko, Hrmo
ŽK: Bationo – Mikovič, Kudlička, Jureškin
Diváci: 5.908
DAC: Popoviť – Kapanadze (82. Gruber), Blažek, Nemanič, Mendez (90. Modesto) – Gueye, Diongue (88. Tuboly), Bationo, Ramadan – Sylla (82. Kmeť), Gagua (88. Kukovec)
Trnava: Vantruba – Tomič (35. Jureškin), Sabo, Stojsavljevič, Mikovič (64. Karhan) – Kratochvíl (46. Prochádzka), Laušič – Chuhwak, Skrbo (35. Paur), Azango (35. Kudlička) - Ďuriš
Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy nad Spartakom Trnava jednoznačne 3:0 a v tabuľke obsadili konečné druhé miesto.
Získali tak miestenku v predkole Konferenčnej ligy. „Andelov“, ktorí si zaistili účasť v pohárovej Európe už v predošlom kole, predstihli v konečnom zúčtovaní o dva body.
DAC mohol prísť o miestenku v KL len v tom prípade, ak by proti Trnave nebodoval a zároveň by Žilinčania zdolali Podbrezovú.
V tom prípade by Dunajská Streda klesla v tabuľke na štvrtú priečku za „šošonov“ a hrala by sa play off o Konferenčnú ligu.
DAC však taký scenár nedopustil a už po polhodine viedol nad Spartakom trojólovým rozdielom.
Skóre otvoril v 16. minúte, Kapanadze poslal výbornú loptu na Gueyeho, ktorý mohol postupovať sám na bránu a vedľa Vantrubu poslal loptu do siete.
Následne v 23. minúte Ramadan prenikol po ľavej strane, v strede našiel Gaguu, ktorý zvýšil na 2:0. V 31. minúte DAC viedol už 3:0, po rozohrávke z rohového kopu zacentroval Ramadan na Blažeka, ktorý hlavou nekompromisne zakončil.
Na situáciu tréner Muňoz reagoval trojitým striedaním, čím Trnava mierne ožila, ale do šance sa nedostala.
Obraz hry sa nemenil ani v druhom polčase, Dunajská Streda naďalej dominovala. V 76. minúte Mendez pätičkou poslal loptu na Ramadana, ktorého strelu Vantruba bravúrne vyrazil.
Výsledok sa už nemenil, DAC získal tri body a zabezpečil si piate striebro z posledných ôsmich sezón a zároveň aj v celej klubovej histórii.
