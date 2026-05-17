Neprípustné, čo hovoril, odsúdila komisia Micheľove tvrdenia. Zastala sa rozhodcov zápasu

Asociácia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu (SFZ) odsúdila verbálny útok výkonného riaditeľa FC Tatran Prešov Ľuboša Micheľa na adresu arbitra Mariána Ruca.
Micheľ kritizoval videorozhodcu Ruca po tom, čo Prešovčania prehrali v záverečnom stretnutí nadstavbovej časti Niké ligy o udržanie sa s Komárnom 0:1 a vypadli z najvyššej slovenskej súťaže.
VIDEO: Vyjadrenie Ľuboša Micheľa po zápase Komárno - Prešov
„Asociácia rozhodcov SFZ odsudzuje verbálny útok Ľuboša Micheľa na rozhodcu Mariána Ruca, ktorý je nielen dobrým rozhodcom, ale aj férovým človekom.
Je neprípustné a poľutovaniahodné, aby športový neúspech dával pán Micheľ za vinu rozhodcom. Navyše v situácii, keď bol vyrovnávajúci gól z nadstaveného času stretnutia Komárno - Prešov neuznaný správne.
Asociácia rozhodcov vyjadruje plnú podporu kolegovi Mariánovi Rucovi. Rozhodcovia sú v prvom rade ľudia, ktorí majú rodiny, majú svoju prácu a rozhodne, ak sa aj dopustia omylu, v tom nie je žiaden úmysel.
Tak ako hráči, tak aj rozhodcovia vyvíjajú maximálne úsilie na to, aby stretnutia zvládli, ak je to možné, bez chýb a viedli ich objektívne,“ vyjadril sa predseda Asociácie rozhodcov SFZ Peter Bednár.
