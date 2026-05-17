Neprípustné, čo hovoril, odsúdila komisia Micheľove tvrdenia. Zastala sa rozhodcov zápasu

TASR|17. máj 2026 o 15:31
Asociácia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu (SFZ) odsúdila verbálny útok výkonného riaditeľa FC Tatran Prešov Ľuboša Micheľa na adresu arbitra Mariána Ruca.

Micheľ kritizoval videorozhodcu Ruca po tom, čo Prešovčania prehrali v záverečnom stretnutí nadstavbovej časti Niké ligy o udržanie sa s Komárnom 0:1 a vypadli z najvyššej slovenskej súťaže.

„Asociácia rozhodcov SFZ odsudzuje verbálny útok Ľuboša Micheľa na rozhodcu Mariána Ruca, ktorý je nielen dobrým rozhodcom, ale aj férovým človekom.

Je neprípustné a poľutovaniahodné, aby športový neúspech dával pán Micheľ za vinu rozhodcom. Navyše v situácii, keď bol vyrovnávajúci gól z nadstaveného času stretnutia Komárno - Prešov neuznaný správne.

Asociácia rozhodcov vyjadruje plnú podporu kolegovi Mariánovi Rucovi. Rozhodcovia sú v prvom rade ľudia, ktorí majú rodiny, majú svoju prácu a rozhodne, ak sa aj dopustia omylu, v tom nie je žiaden úmysel.

Tak ako hráči, tak aj rozhodcovia vyvíjajú maximálne úsilie na to, aby stretnutia zvládli, ak je to možné, bez chýb a viedli ich objektívne,“ vyjadril sa predseda Asociácie rozhodcov SFZ Peter Bednár.

Na snímke zľava Jozef Menich (Prešov) a Christian Bayermi (Komárno) v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi KFC Komárno a FC Tatran Prešov.
Na snímke zľava Nándor Tamás (Komárno) a Jozef Menich (Prešov) v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi KFC Komárno a FC Tatran Prešov.
Na snímke zľava Christian Bayermi (Komárno) a Filip Souček (Prešov) v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi KFC Komárno a FC Tatran Prešov.
Na snímke zľava Jozef Menich (Prešov) a Boris Druga (Komárno) v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi KFC Komárno a FC Tatran Prešov.
Na snímke radosť hráčov Komárna po výhre v zápase 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o udržanie sa medzi FC Komárno - FC Tatran Prešov v Zlatých Moravciach v sobotu 16. mája 2026. Futbalisti Prešova prehrali v záverečnom kole Niké ligy v Zlatých Moravciach.

Konečné tabuľky Niké ligy

Skupina o titul

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
32
21
5
6
62:37
68
P
V
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
32
17
7
8
55:34
58
V
P
P
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
32
17
5
10
51:37
56
P
V
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
32
15
7
10
59:41
52
P
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
32
13
5
14
44:52
44
V
V
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
32
13
3
16
55:51
42
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
32
13
4
15
51:55
43
P
V
P
V
P
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
32
13
3
16
34:51
42
V
P
P
V
P
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
32
9
8
15
34:45
35
V
P
V
V
V
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
32
8
11
13
34:50
35
P
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
32
8
8
16
34:46
32
V
P
V
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
32
6
12
14
29:43
30
P
V
R
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

