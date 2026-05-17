Faško je najlepší hráč sezóny. Ocenenie obhájil Weiss st., cena fanúšikov putuje do Trnavy

Slovenský futbalista Michal Faško sa stal najlepším hráčom uplynulého ročníka Niké ligy. Tridsaťjedenročný stredopoliar MŠK Žilina ukončil štvorročnú hegemóniu hráčov Slovana.
Ocenenie pre objav sezóny putuje do Košíc, získal ho útočník Milan Šimon Rehuš. Pozíciu najlepšieho trénera si piatykrát za sebou vydobyl Vladimír Weiss st, kormidelník majstrovského Slovana.
Faško: Skvelá sezóna
Zastúpenie v Jedenástke sezóny Niké ligy 2025/26 mali štyri kluby, o jeden menej ako vlani.
Najviac hráčov, teda piati, sú z kádra Slovana, traja zo Žiliny, dvaja z DAC Dunajská Streda a jeden z FK Železiarne Podbrezová. Najlepším brankárom sa stal tretí rok po sebe Dominik Takáč, z toho druhý raz v drese „belasých“.
„Skvelá sezóna, Žiline sa podarilo po dlhom čase získať trofej a bol som toho súčasťou. Pomohol som k zisku Slovenského pohára a dnešné ocenenie je aj nejakou odmenou za ten rok po individuálnej stránke.
Človek sa vždy snaží byť najlepší a byť jeden z lídrov, to sa nakoniec podarilo. To som možno nečakal ja ani klub, ale som rád, že to takto dopadlo,“ uviedol po vyhlásení Faško.
V strede obrany obhájil svoju pozíciu Kenan Bajrič zo Slovana, doplnil ho Klemen Nemanič z DAC Dunajská Streda. Na pravom kraji bol opäť najlepší Cesar Blackman zo Slovana, na ľavej strane Kristián Bari (MŠK Žilina), ktorý bol v tomto zozname premiérovo.
Pred nimi sa nachádzajú Tigran Barseghjan (Slovan Bratislava), žilinská dvojica Michal Faško s Miroslavom Káčerom a Ammar Ramadan z DAC-u. Ten svoju pozíciu obhájil.
Weiss sa teší na novú výzvu
Z útoku figuroval v jedenástke premiérovo Roland Galčík (FK Železiarne Podbrezová) a slovanistický navrátilec Andraž Šporar. Káčer bol medzi najlepšou jedenástkou štvrtý raz, viac účastí mal iba Igor Žofčák.
„Keď vyhráte ligu, vždy je to príjemný pocit. Aj keď táto sezóna nebola ľahká, vyhrai sme s dosť veľkým náskokom napriek kritike médií aj divákom. Odchádzam na novú stoličku a teším sa na novú výzvu.
Dvakrát som už zažil reprezentáciu, teším sa na najlepších slovenských futbalistov a určite dám šancu aj niektorému z hráčov, ktorí tu boli dnes,“ povedal tréner Weiss.
Cena fanúšika putuje do Trnavy
Faško získal okrem ocenenia pre najlepšieho hráča aj to pre kráľa strelcov. Vsietil 14 gólov, Žiline pomohol k cene fair play a vďaka zisku Slovenského pohára sa so „šošonmi“ predstaví v kvalifikácii Európskej ligy.
Cenu fanúšika pre osobnosť Niké ligy, o ktorej rozhodujú fanúšikovia prostredníctvom online hlasovania na webe tvnoviny.sk, získal trnavský stredopoliar Erik Sabo.
Toto ocenenie putovalo do Malého Ríma aj vlani zásluhou brankára Žigu Freliha.
Rehuš ocenil klub
V nedeľu vymenovali aj Jedenástku talentov sezóny Niké ligy 2025/26, ktorú tvoria hráči s ročníkom narodenia 2004 a mladším. Výber bol zostavený na základe oficiálnych zápasových dát.
Trojica hráčov je z Podbrezovej, dvaja zo Slovana a DAC a po jednom zo Žiliny, Košíc, Trenčína a Ružomberka.
„Tá sezóna nebola na začiatku ľahká, najmä po mentálnej stránke. Nemal som veľa šancí a nemohol som ukázať čo viem. O to viac si túto cenu vážim a bol som len rád, že som mohol Košiciam pomôcť.
Tréner Černák doniesol do kabíny niečo nové, lepšiu energiu, možno aj trocha voľnosti. Som rád za jedenástku, nešlo by to bez Košíc, ani ľudí okolo klubu, ktorí dennodenne pracujú na tom, aby nám hráčom bolo dobre,“ zhodnotil Rehuš pre TASR.
Rozšírila sa aj Tribúny slávy
K šiestim členom Tribúny slávy pribudli ďalšie tri mená. Svoje čestné miesto v sezóne 2025/26 na nej zaujali Vladimír Kinder v kategórii hráč, Milan Lešický v kategórii tréner a Ladislav Jurkemik v kategórii osobnosť.
V ankete Jedenástka sezóny hlasovali hlavní tréneri účastníkov najvyššej súťaže, prezident Únie ligových klubov, zástupcovia SFZ (tréner SR 21, technický riaditeľ a zástupca trénerov vo Výkonnom výbore), prezident Únie futbalových trénerov Slovenska, prezident Klubu ligových kanonierov, prezident Únie futbalových profesionálov, predstavitelia médií a kapitáni nikéligových klubov.
O najlepších arbitroch rozhodovali aj pozorovatelia rozhodcov SFZ v spolupráci s Asociáciou rozhodcov SFZ.
Niké liga - prehľad ocenených
Najlepší hráč: Michal Faško (MŠK Žilina)
Najlepší tréner: Vladimír Weiss st. (Slovan Bratislava)
Najlepší strelec: Michal Faško (MŠK Žilina) - 14 gólov
Cena fanúšika, osobnosť Niké ligy: Erik Sabo (Spartak Trnava)
Objav sezóny: Milan Šimon Rehuš (FC Košice)
Cena fair play: MŠK Žilina
Najlepší rozhodca: Ivan Kružliak
Najlepší asistent rozhodcu: Ján Pozor
Tribúna slávy:
Vladimír Kinder: v kategórii hráč
Milan Lešický: v kategórii tréner
Ladislav Jurkemik: v kategórii osobnosť
Jedenástka sezóny:
Brankár: Dominik Takáč (Slovan Bratislava)
Obrana: Cesar Blackman, Kenan Bajrič (obaja Slovan Bratislava), Klemen Nemanič (DAC Dunajská Streda), Kristián Bari (MŠK Žilina)
Stred poľa: Tigran Barseghjan (Slovan Bratislava), Michal Faško, Miroslav Káčer (obaja MŠK Žilina), Ammar Ramadan (DAC Dunajská Streda)
Útočník: Roland Galčík (FK Železiarne Podbrezová), Andraž Šporar (Slovan Bratislava)
Výsledky hlasovania (individuálne ocenenia):
Najlepší hráč:
1. Michal Faško (MŠK Žilina)
2. Andraž Šporar (Slovan Bratislava)
3. Kenan Bajrič (Slovan Bratislava)
Objav sezóny:
1. Milan Šimon Rehuš (FC Košice)
2. Radek Šiler (FK Železiarne Podbrezová)
3. Tobiáš Pališčák (MŠK Žilina)
Rozhodca:
1. Ivan Kružliak
2. Peter Kráľovič
Asistent rozhodcu:
1. Ján Pozor
2. Branislav Hancko
Jedenástka talentov:
Brankár: Dominik Ťapaj (MFK Ružomberok)
Obrana: Hugo Pávek (AS Trenčín), Tobiáš Pališčák (MŠK Žilina), Filip Mielke, Ondřej Deml (obaja FK Železiarne Podbrezová),
Stred poľa: Milan Šimon Rehuš (FC Košice), Artur Gajdoš (Slovan Bratislava), Máté Tuboly (DAC Dunajská Streda), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava)
Útok: Radek Šiler (FK Železiarne Podbrezová), Viktor Dukanovič (DAC Dunajská Streda)
Konečné tabuľky Niké ligy
Skupina o titul
Skupina o udržanie sa