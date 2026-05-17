Zomrel futbalový brankár a držiteľ striebra z olympiády v Tokiu 1964. Bol oporou VSS Košice

Vo veku 88 rokov zomrel v nedeľu bývalý futbalový brankár Anton Švajlen. Ako člen reprezentácie Československa získal na olympiáde v Tokiu 1964 striebornú medailu. Informáciu priniesol Denník Šport na svojej oficiálnej stránke.
Švajlen bol dlhoročnou oporou VSS Košice, za ktoré chytal v rokoch 1959 - 1975. Rodák zo Solčian si v lige pripísal 336 štartov, z toho 125 s čistým kontom.
Známy bol aj ako úspešný exekútor pokutových kopov, v najvyššej súťaži z bieleho bodu skóroval v 11 prípadoch.
Na olympiáde v Tokiu nastúpil na jeden duel proti Brazílii. Neskôr pôsobil ako tréner a bol členom košického olympijského výboru.