Nováčik ligy nemá záchranárske starosti. Každý pondelok pre nás začína nová výzva, hovorí tréner

Medzev (niečo vyše 4 100 obyvateľov) je mestečko na východnom Slovensku. Nachádza sa v Košickom kraji, v okrese Košice-okolie.
Mesto založili nemeckí a flámski kolonisti. Z Medzeva pochádza aj bývalý prezident Rudolf Schuster.
Momentálne je Medzev mestom s rovnakými problémami, aké riešia mestá a obce na celom Slovensku. V malých mestách sa futbal nerobí jednoducho a sponzori sa hľadajú ťažko. Napriek tomu, vďaka obetavým ľuďom, futbal v Medzeve žije.
Miestny MFK Spartak hrá aktuálne 3. ligu skupiny Východ a ako nováčik si nepočína vôbec zle. Klub sa pohybuje v strede tabuľky a záchranárske starosti mu nehrozia.
Chvíľu to však nefungovalo podľa predstáv funkcionárov a, ako to už býva, došlo k výmene trénera. Tým novým sa stal JOZEF FABIAN. Zmena mužstvo opäť nakopla a Medzevčania získali v nasledujúcich šiestich zápasoch 13 bodov.
Bývalému aktívnemu futbalistovi a dnes trénerovi MFK sme položili niekoľko otázok.
Ako vyzerala vaša futbalová kariéra a čo vás priviedlo na lavičku v pozícii trénera?
Vyrastal som v klube 1. MFK Košice, ktorý viedol tréner Štefan Stolár. Som mu veľmi vďačný, že z nás v skromných podmienkach vychoval mnoho futbalistov a futsalistov.
Doteraz sa viacerí stretávame na malom futbale v Košiciach a spomíname na turnaje v Maďarsku či iné momenty, keď bola naša generácia doslova pobláznená loptou.
Až po skončení vysokoškolského štúdia som sa znova začal venovať futbalu v Bratislave. Postupne cez Plavecký Štvrtok a Jakubov som sa dokázal presadiť v rakúskom klube St. Oswald.
Zranenia ma však neobchádzali a po tretej operácii kolena som si povedal dosť. Počas rekonvalescencie prišla ponuka z FK Inter Bratislava pôsobiť ako asistent pri mládeži. Následne som si urobil trénerskú C licenciu.
Po narodení dcérky Nelky sme sa vrátili do Košíc a trénersky ma vychoval klub FK Galaktik, kde som pôsobil od kategórie U9 až po U19.
Kedy ste sa ako tréner prvýkrát stretli s mužským futbalom?
Ako tréner mužov som začal v Malej Ide, kde sa nám po dvoch sezónach podarilo vyhrať titul.
Následne, popri štúdiu A licencie, prišla ponuka z Kechneca, kde som strávil minulú sezónu.
Mal som možnosť pracovať s hráčmi ako Kolbas či Človečko, spolu s množstvom mladých perspektívnych futbalistov. Týždeň pred koncom ligy som však dostal výpoveď.
Objavili ste sa v Medzeve. Čo bolo príčinou?
V Medzeve došlo k výmene trénera. Je to náročné prostredie a z môjho pohľadu došlo k podceneniu zimnej prípravy, čo si po štyroch prehrách odniesol dlhoročný tréner Tomi Danko.
Viacerí hráči mu v príprave absentovali a vstup do jarnej časti bol naozaj náročný, keď si nesadlo viacero okolností.
Prečo ste sa rozhodli toto miesto prijať?
Poznal som prakticky celý káder, či už z predchádzajúcich pôsobísk, alebo z malého futbalu. Navyše sa nám ešte v závere prestupového obdobia podarilo tím doplniť.
Prevziať mužstvo bolo pre mňa obrovskou motiváciou s cieľom zachrániť ho v tretej lige. Chlapci potrebovali doplniť kondičnú stránku, čo bola náročná úloha v rozbehnutej súťaži.
Zároveň sme pracovali na koncentrácii, sebavedomí a podarilo sa nám vrátiť víťaznú mentalitu do kabíny.
Ako hodnotíte účinkovanie klubu v tomto ligovom ročníku?
Medzev je v tretej lige nováčik, no klub má smelé plány do budúcna. Maroš Čierny, duša a prezident klubu, je veľký futbalový zanietenec.
Buduje prostredie, zázemie a vytvára podmienky na to, aby mohol futbal v Medzeve neustále rásť.
Každý pondelok pre nás začína nová výzva, kde sa snažíme navzájom posúvať a dostať sa do povedomia svojou pracovitosťou a prístupom. Myslím si, že energia a výsledky sú viditeľné.
Ako ste spokojný s výkonmi mužstva odkedy sedíte na lavičke? Aké zmeny ste priniesli do tréningového procesu?
Je mnoho oblastí, kde sa vieme v tréningu posunúť. Dôležitá je kvalita. Trénujeme síce len trikrát do týždňa, ale každý tréning je príležitosťou posunúť hráča aj tím o krok ďalej.
Komunikáciou a motiváciou sa posúvame navzájom. Je pre mňa výzvou pracovať s hráčmi ako Kovalenko, Pavúk či Vilkovský, no zároveň radosť mať v tréningovom procese napríklad Ike Ezeh, ktorý po pár týždňoch rozdáva pokyny po slovensky.
Aké sú klubové i vaše osobné ciele do budúcnosti?
Zatiaľ sme sa dohodli len na krátkodobom cieli, ktorý sme po sobotňajšej výhre nad Sabinovom splnili.
V lete si spoločne sadneme a uvidíme, či budem v klube pokračovať. Trénerský chlebík je neistý, situácia v SFZ je intenzívne diskutovaná, a tak si osobné ciele zatiaľ nechám pre seba.
Skúste zhodnotiť úroveň súťaže po reorganizácii.
Reorganizácia ligy nepriniesla väčšiu konkurenciu ani náročnejšie podmienky. V klube to však vnímame ako priestor pre ďalší rast, modernizáciu, zlepšenie infraštruktúry a možnosť profesionalizovať fungovanie klubu.
Nevenujete sa však len futbalu. Pôsobili ste aj v malom futbale. Skúste nám to priblížiť.
Pôsobil som pri reprezentácii v malom futbale ako asistent. Čoskoro začína šampionát v Bratislave, a tak by som aj touto cestou rád urobil tomuto športu reklamu a pozval fanúšikov do hľadiska.