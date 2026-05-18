Nováčik ligy nemá záchranárske starosti. Každý pondelok pre nás začína nová výzva, hovorí tréner

Tréner Medzeva Jozef Fabian. (Autor: archív JF)
Peter Cingel|18. máj 2026 o 07:00
Reorganizácia ligy nepriniesla väčšiu konkurenciu ani náročnejšie podmienky, hovorí.

Medzev (niečo vyše 4 100 obyvateľov) je mestečko na východnom Slovensku. Nachádza sa v Košickom kraji, v okrese Košice-okolie.

Mesto založili nemeckí a flámski kolonisti. Z Medzeva pochádza aj bývalý prezident Rudolf Schuster.

Momentálne je Medzev mestom s rovnakými problémami, aké riešia mestá a obce na celom Slovensku. V malých mestách sa futbal nerobí jednoducho a sponzori sa hľadajú ťažko. Napriek tomu, vďaka obetavým ľuďom, futbal v Medzeve žije.

Miestny MFK Spartak hrá aktuálne 3. ligu skupiny Východ a ako nováčik si nepočína vôbec zle. Klub sa pohybuje v strede tabuľky a záchranárske starosti mu nehrozia.

Chvíľu to však nefungovalo podľa predstáv funkcionárov a, ako to už býva, došlo k výmene trénera. Tým novým sa stal JOZEF FABIAN. Zmena mužstvo opäť nakopla a Medzevčania získali v nasledujúcich šiestich zápasoch 13 bodov.

Bývalému aktívnemu futbalistovi a dnes trénerovi MFK sme položili niekoľko otázok.

Ako vyzerala vaša futbalová kariéra a čo vás priviedlo na lavičku v pozícii trénera?

Vyrastal som v klube 1. MFK Košice, ktorý viedol tréner Štefan Stolár. Som mu veľmi vďačný, že z nás v skromných podmienkach vychoval mnoho futbalistov a futsalistov.

Doteraz sa viacerí stretávame na malom futbale v Košiciach a spomíname na turnaje v Maďarsku či iné momenty, keď bola naša generácia doslova pobláznená loptou.

Až po skončení vysokoškolského štúdia som sa znova začal venovať futbalu v Bratislave. Postupne cez Plavecký Štvrtok a Jakubov som sa dokázal presadiť v rakúskom klube St. Oswald.

Zranenia ma však neobchádzali a po tretej operácii kolena som si povedal dosť. Počas rekonvalescencie prišla ponuka z FK Inter Bratislava pôsobiť ako asistent pri mládeži. Následne som si urobil trénerskú C licenciu.

Po narodení dcérky Nelky sme sa vrátili do Košíc a trénersky ma vychoval klub FK Galaktik, kde som pôsobil od kategórie U9 až po U19.

Kedy ste sa ako tréner prvýkrát stretli s mužským futbalom?

Ako tréner mužov som začal v Malej Ide, kde sa nám po dvoch sezónach podarilo vyhrať titul.

Následne, popri štúdiu A licencie, prišla ponuka z Kechneca, kde som strávil minulú sezónu.

Mal som možnosť pracovať s hráčmi ako Kolbas či Človečko, spolu s množstvom mladých perspektívnych futbalistov. Týždeň pred koncom ligy som však dostal výpoveď.

Objavili ste sa v Medzeve. Čo bolo príčinou?

V Medzeve došlo k výmene trénera. Je to náročné prostredie a z môjho pohľadu došlo k podceneniu zimnej prípravy, čo si po štyroch prehrách odniesol dlhoročný tréner Tomi Danko.

Viacerí hráči mu v príprave absentovali a vstup do jarnej časti bol naozaj náročný, keď si nesadlo viacero okolností.

Prečo ste sa rozhodli toto miesto prijať?

Poznal som prakticky celý káder, či už z predchádzajúcich pôsobísk, alebo z malého futbalu. Navyše sa nám ešte v závere prestupového obdobia podarilo tím doplniť.

Prevziať mužstvo bolo pre mňa obrovskou motiváciou s cieľom zachrániť ho v tretej lige. Chlapci potrebovali doplniť kondičnú stránku, čo bola náročná úloha v rozbehnutej súťaži.

Zároveň sme pracovali na koncentrácii, sebavedomí a podarilo sa nám vrátiť víťaznú mentalitu do kabíny.

Ako hodnotíte účinkovanie klubu v tomto ligovom ročníku?

Medzev je v tretej lige nováčik, no klub má smelé plány do budúcna. Maroš Čierny, duša a prezident klubu, je veľký futbalový zanietenec.

Buduje prostredie, zázemie a vytvára podmienky na to, aby mohol futbal v Medzeve neustále rásť.

Každý pondelok pre nás začína nová výzva, kde sa snažíme navzájom posúvať a dostať sa do povedomia svojou pracovitosťou a prístupom. Myslím si, že energia a výsledky sú viditeľné.

Ako ste spokojný s výkonmi mužstva odkedy sedíte na lavičke? Aké zmeny ste priniesli do tréningového procesu?

Je mnoho oblastí, kde sa vieme v tréningu posunúť. Dôležitá je kvalita. Trénujeme síce len trikrát do týždňa, ale každý tréning je príležitosťou posunúť hráča aj tím o krok ďalej.

Komunikáciou a motiváciou sa posúvame navzájom. Je pre mňa výzvou pracovať s hráčmi ako Kovalenko, Pavúk či Vilkovský, no zároveň radosť mať v tréningovom procese napríklad Ike Ezeh, ktorý po pár týždňoch rozdáva pokyny po slovensky.

Aké sú klubové i vaše osobné ciele do budúcnosti?

Zatiaľ sme sa dohodli len na krátkodobom cieli, ktorý sme po sobotňajšej výhre nad Sabinovom splnili.

V lete si spoločne sadneme a uvidíme, či budem v klube pokračovať. Trénerský chlebík je neistý, situácia v SFZ je intenzívne diskutovaná, a tak si osobné ciele zatiaľ nechám pre seba.

Skúste zhodnotiť úroveň súťaže po reorganizácii.

Reorganizácia ligy nepriniesla väčšiu konkurenciu ani náročnejšie podmienky. V klube to však vnímame ako priestor pre ďalší rast, modernizáciu, zlepšenie infraštruktúry a možnosť profesionalizovať fungovanie klubu.

Nevenujete sa však len futbalu. Pôsobili ste aj v malom futbale. Skúste nám to priblížiť.

Pôsobil som pri reprezentácii v malom futbale ako asistent. Čoskoro začína šampionát v Bratislave, a tak by som aj touto cestou rád urobil tomuto športu reklamu a pozval fanúšikov do hľadiska.

Tabuľka III. ligy Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
24
19
5
0
74:20
62
V
V
V
R
V
2
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
24
19
4
1
62:16
61
V
V
V
V
V
3
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
24
13
2
9
44:41
41
V
P
V
V
P
4
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
24
12
4
8
42:36
40
P
P
R
P
V
5
FK PopradFK PopradFK Poprad
24
11
2
11
34:33
35
V
V
P
V
R
6
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
24
10
3
11
42:41
33
P
P
R
V
P
7
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
24
9
5
10
44:46
32
P
V
V
P
V
8
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
24
9
4
11
40:37
31
P
V
P
V
V
9
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
24
7
7
10
32:58
28
P
R
V
R
V
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
24
7
5
12
37:45
26
P
P
R
P
P
11
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
24
6
7
11
28:36
25
V
R
P
P
R
12
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
24
5
9
10
31:39
24
V
R
P
P
P
13
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
24
5
8
11
24:37
23
V
P
R
V
P
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
24
2
3
19
24:73
9
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

