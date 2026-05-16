Majstrovské oslavy sa môžu začať. Slovan však v poslednom zápase padol s Michalovcami

Niké liga - 10. kolo skupiny o titul
ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 0:2 (0:0)
Góly: 46. Theofanopoulos, 62. Cotrell
Rozhodcovia: Očenáš - Štrbo, Halíček
ŽK: Ignatenko - Cotrell
Diváci: 11.650
Slovan: Trnovský - Blackman, Kašia (74. Matsuoka), Markovič, Cruz - Pokorný, Ibrahim (61. Ignatenko) - Barseghjan, Gajdoš (61. Jankovič), Weiss ml. (90.+1 Šporar) - Mak (74. Kucharevič)
Michalovce: Lukáč - Park, Dzocenidze, Volanakis - Lemiško, Bednár, Cotrell (82. Zubairu), Bahi - Taylor-Hart (46. Theofanopoulos) - Ahl (87. Kalemi), Brosnan (46. Ramos)
Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prvýkrát v histórii zdolali ŠK Slovan Bratislava v najvyššej slovenskej súťaži.
V sobotnom stretnutí 10. kola nadstavbovej skupiny o titul zvíťazili na Tehelnom poli nad majstrom 2:0 po góloch Vasileiosa Theofanopoulosa a Bena Cotrella.
S „belasými“ sa rozlúčili kapitán Vladimír Weiss ml., Róbert Mak, Guram Kašia a brankár Martin Trnovský.
Tréner Vladimír Weiss st., ktorý sa takisto lúčil so Slovanom, všetkých štyroch nasadil do základnej zostavy.
Zemplín sa ujal vedenia hneď v úvode prvého polčasu. Striedajúci Theofanopoulos nebol na ihrisku ani minútu a už stihol zo šiestich metrov rozvlniť sieť po spätnej prihrávke Luku Lemiška.
V 62. minúte sa hostia radovali opäť po podobnej akcii, tentokrát sa hlboko v šestnástke presadil z dorážky Cotrell.
Slovanisti v zápase rozvlnili sieť trikrát, no zakaždým ich radosť zastavil ofsajdový verdikt. Majstrovskú sezónu tak nezakončili piatym víťazstvom za sebou.
Slovan ovládol tabuľku s 10-bodovým náskokom na druhú Dunajskú Stredu, zatiaľ čo Michalovce obsadili 5. priečku.
