Majstrovské oslavy sa môžu začať. Slovan však v poslednom zápase padol s Michalovcami

Kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. a Luka Lemiško z Michaloviec počas záverečného 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|16. máj 2026 o 18:58
Slovan získal ôsmy titul v rade.

Niké liga - 10. kolo skupiny o titul

ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 0:2 (0:0)

Góly: 46. Theofanopoulos, 62. Cotrell

Rozhodcovia: Očenáš - Štrbo, Halíček

ŽK: Ignatenko - Cotrell

Diváci: 11.650

Slovan: Trnovský - Blackman, Kašia (74. Matsuoka), Markovič, Cruz - Pokorný, Ibrahim (61. Ignatenko) - Barseghjan, Gajdoš (61. Jankovič), Weiss ml. (90.+1 Šporar) - Mak (74. Kucharevič)

Michalovce: Lukáč - Park, Dzocenidze, Volanakis - Lemiško, Bednár, Cotrell (82. Zubairu), Bahi - Taylor-Hart (46. Theofanopoulos) - Ahl (87. Kalemi), Brosnan (46. Ramos)

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prvýkrát v histórii zdolali ŠK Slovan Bratislava v najvyššej slovenskej súťaži. 

V sobotnom stretnutí 10. kola nadstavbovej skupiny o titul zvíťazili na Tehelnom poli nad majstrom 2:0 po góloch Vasileiosa Theofanopoulosa a Bena Cotrella.

S „belasými“ sa rozlúčili kapitán Vladimír Weiss ml., Róbert Mak, Guram Kašia a brankár Martin Trnovský.

Tréner Vladimír Weiss st., ktorý sa takisto lúčil so Slovanom, všetkých štyroch nasadil do základnej zostavy.

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (vľavo) a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. (vpravo) so svojím synom počas príhovoru k fanúšikom pred záverečným 10. kolom nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.
Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (vľavo) a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. (vpravo) počas príhovoru k fanúšikom pred záverečným 10. kolom nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.
Na snímke hráč Slovana Róbert Mak ďakuje fanúšikom pred záverečným 10. kolom nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce v Bratislave 16. mája 2026. Slovenský futbalový krídelník Róbert Mak sa po dvoch rokoch rozlúči so Slovanom Bratislava. S účastníkom Niké ligy mu v júni vyprší kontrakt a novú zmluvu s ním nepodpíše.

Zemplín sa ujal vedenia hneď v úvode prvého polčasu. Striedajúci Theofanopoulos nebol na ihrisku ani minútu a už stihol zo šiestich metrov rozvlniť sieť po spätnej prihrávke Luku Lemiška.

V 62. minúte sa hostia radovali opäť po podobnej akcii, tentokrát sa hlboko v šestnástke presadil z dorážky Cotrell.

Slovanisti v zápase rozvlnili sieť trikrát, no zakaždým ich radosť zastavil ofsajdový verdikt. Majstrovskú sezónu tak nezakončili piatym víťazstvom za sebou.

Slovan ovládol tabuľku s 10-bodovým náskokom na druhú Dunajskú Stredu, zatiaľ čo Michalovce obsadili 5. priečku.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
32
21
5
6
62:37
68
P
V
V
V
V
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
31
17
5
9
51:34
56
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
32
15
7
10
59:41
52
P
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
32
13
5
14
44:52
44
V
V
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
32
13
3
16
55:51
42
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
32
13
4
15
51:55
43
P
V
P
V
P
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
32
13
3
16
34:51
42
V
P
P
V
P
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
32
9
8
15
34:45
35
V
P
V
V
V
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
32
8
11
13
34:50
35
P
V
R
P
V
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

