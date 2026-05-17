Lyon s Greifom ukončil sezónu debaklom a bude bojovať o Ligu majstrov. PSG prehralo v derby

Dominik Greif a jeho spoluhráči z Lyonu. (Autor: REUTERS)
TASR|17. máj 2026 o 23:23
Zápas medzi Nantes a Toulouse musel rozhodca prerušiť pre vyčíňanie priaznivcov.

Futbalisti Lyonu so slovenským brankárom Dominikom Greifom prehrali s Lensom 0:4 v nedeľnom stretnutí záverečného 34. kola francúzskej Ligue 1.

Priamy postup do ligovej fázy Ligy majstrov tak nevybojovali a predstavia sa v kvalifikácii, keďže skončili na 4. mieste.

Barážovú šestnástu priečku napokon obsadilo Nice, keďže s FC Metz iba remizovalo 0:0, zatiaľ čo pätnáste Auxerre zvíťazilo 2:0 na štadióne favorizovaného Lille po dvoch presných zásahoch Lassinea Sinayoka a štrnáste Le Havre zdolalo Lorient taktiež 2:0.

Lille sa napriek prehre raduje z priameho postupu do ligovej fázy LM, keď mu pomohla prehra Lyonu.

VIDEO: Hráči Lens prekonávajú štvrtýkrát Greifa

Marseille v priamom súboji o piatu priečku zaručujúcu účasť v Európskej lige zvíťazilo nad Rennes 3:1.

AS Monaco v atraktívnom dueli stratilo trojgólový náskok a Štrasburg sa radoval z plného bodového zisku po obrate z 1:4 na 5:4.

FC Paríž si pripísal cenný skalp majstra. O jeho triumfe v mestskom derby proti PSG rozhodol vo štvrtej minúte nadstaveného času druhého polčasu dvojgólový Alimani Gory.

Zápas medzi vypadávajúcim Nantes a Toulouse musel rozhodca v 22. minúte prerušiť pre vyčíňanie domácich priaznivcov, ktorí vo veľkom počte vtrhli na ihrisko aj s pyrotechnikou.

Slovenský stredopoliar Mario Sauer sedel na lavičke hostí. Duel sa už v nedeľu nedohral.

Ligue 1 - záverečné 34. kolo

Stade Brest - SCO Angers 1:1 (0:0)

Góly: 55. Del Castillo - 60. Sbai

LOSC Lille - AJ Auxerre 0:2 (0:1)

Góly: 32. a 90. Sinayoko

FC Lorient - AC Le Havre 0:2 (0:1)

Góly: 33. Faye (vlastný), 62. Soumare

Olympique Lyon - Racing Lens 0:4 (0:3)

Góly: 20. a 32. Said, 45.+1 Sotoca, 54. Thauvin

/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/

Olympique Marseille - Stade Rennes 3:1 (2:0)

Góly: 2. Höjbjerg, 10. Gouiri, 55. Aubameyang - 84. Lepaul

OGC Nice - FC Metz 0:0

Paris FC - Paríž Saint-Germain 2:1 (0:0)

Góly: 76. a 90.+4 Gory - 50. Barcola

Racing Štrasbourg - AS Monaco 5:4 (1:3)

Góly: 34. a 85. Godo, 61. a 72. Nanasi, 58. Moreira - 10. a 42. Camara, 45.+2 Fati, 55. Doukoure (vlastný)

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

