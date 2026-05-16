Skalica dokonala famózny záver sezóny. Baráž odmietla a zdolala aj Ružomberok

Niké liga - 10. kolo skupiny o udržanie sa
Skalica - Ružomberok 1:0 (1:0)
Góly: 76. L. Šimko (Abdullahi)
Rozhodcovia: Smolák - Ferenc, Pacák
ŽK: Jevoš, Murgaš a Luterán (obaja Ružomberok)
Skalica: Junas - Suľa, Šuver, Ujlaky, Černek - Nagy (56. Mášik) - Abdullahi, Pudhorocký, Bariš (92. Podhorín), Leginus (68. Šimko) - Potočný (56. Onyedika)
Ružomberok: Húska - Král, Köstl, Mojžiš, Selecký - Luterán, Novák (56. Murgaš), Grygar (78. Hladík) - Jevoš (78. Slávik), Kelemen (66. Jackuliak), Chobot (56. Bačík)
Futbalisti Skalice zdolali v záverečnom kole nadstavbovej časti Niké ligy Ružomberok 1:0.
Skaličania ešte pred duelom nemali definitívnu istotu zotrvania v súťaži. Po trojbodovom úspechu sa však nemuseli pozerať na výsledok stretnutia medzi Komárnom a Prešovom.
Vďaka lepším vzájomným zápasom dokonca Záhoráci preskočili v tabuľke práve Liptákov a obsadili konečné 9. miesto.
V Skalici to dlho vyzeralo na bezgólové stretnutie. Oba tímy hrozili v prvom polčase len prostredníctvom nebezpečných centrov.
Jediný gól stretnutia strelil v 76. minúte striedajúci Lukáš Šimko, o asistenciu sa postaral Abbati Abdullahi. Martin Junas si pripísal siedme čisté konto v sezóne.
