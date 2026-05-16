Skalica dokonala famózny záver sezóny. Baráž odmietla a zdolala aj Ružomberok

Sportnet, TASR|16. máj 2026 o 18:48
Futbalisti Skalice vyhrali tri z posledných štyroch zápasov sezóny.

Niké liga - 10. kolo skupiny o udržanie sa

Skalica - Ružomberok 1:0 (1:0)

Góly:  76. L. Šimko (Abdullahi)

Rozhodcovia: Smolák - Ferenc, Pacák

ŽK: Jevoš, Murgaš a Luterán (obaja Ružomberok)

Skalica: Junas - Suľa, Šuver, Ujlaky, Černek - Nagy (56. Mášik) - Abdullahi, Pudhorocký, Bariš (92. Podhorín), Leginus (68. Šimko) - Potočný (56. Onyedika)

Ružomberok: Húska - Král, Köstl, Mojžiš, Selecký - Luterán, Novák (56. Murgaš), Grygar (78. Hladík) - Jevoš (78. Slávik), Kelemen (66. Jackuliak), Chobot (56. Bačík)

Futbalisti Skalice zdolali v záverečnom kole nadstavbovej časti Niké ligy Ružomberok 1:0.

Skaličania ešte pred duelom nemali definitívnu istotu zotrvania v súťaži. Po trojbodovom úspechu sa však nemuseli pozerať na výsledok stretnutia medzi Komárnom a Prešovom.

Vďaka lepším vzájomným zápasom dokonca Záhoráci preskočili v tabuľke práve Liptákov a obsadili konečné 9. miesto.

Na snímke zľava Petr Pudhorocký zo Skalice a Oliver Luterán z Ružomberka počas zápasu 10. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi MFK Skalica a MFK Ružomberok v Skalici v sobotu 16. mája 2026.
Na snímke sprava Damián Bariš zo Skalice a Vojtěch Novák z Ružomberka počas zápasu 10. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi MFK Skalica a MFK Ružomberok v Skalici v sobotu 16. mája 2026.
Na snímke vpravo tréner MFK Skalica Roman Hudec sa teší po zápase 10. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi MFK Skalica a MFK Ružomberok v Skalici v sobotu 16. mája 2026.
Na snímke radosť hráčov Skalice po góle počas zápasu 10. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi MFK Skalica a MFK Ružomberok v Skalici v sobotu 16. mája 2026.
Na snímke Lukáš Šimko zo Skalice sa teší po góle počas zápasu 10. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi MFK Skalica a MFK Ružomberok v Skalici v sobotu 16. mája 2026.

V Skalici to dlho vyzeralo na bezgólové stretnutie. Oba tímy hrozili v prvom polčase len prostredníctvom nebezpečných centrov.

Jediný gól stretnutia strelil v 76. minúte striedajúci Lukáš Šimko, o asistenciu sa postaral Abbati Abdullahi. Martin Junas si pripísal siedme čisté konto v sezóne.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
31
17
5
9
51:34
56
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
31
15
7
9
59:39
52
P
V
P
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
32
13
4
15
51:55
43
P
V
P
V
P
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
32
13
3
16
34:51
42
V
P
P
V
P
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
32
9
8
15
34:45
35
V
P
V
V
V
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
32
8
11
13
34:50
35
P
V
R
P
V
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
