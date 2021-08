Stavbár, predavač či šofér šokovali Petržalku. Splnili sme si sen, tešia sa

„Prežívame neopísateľné pocity. Je to niečo krásne, úžasné. Splnili sme si sen,“ povedal kapitán Trebatíc Ľuboš Miklovič, ktorý inak pracuje v stavebníctve.

„Hrali sme srdcom, behali a bojovali. Dali sme do toho 150 percent. Naše víťazstvo a môj gól venujem dieťatku spoluhráčovej sestry, ktoré bojuje s vážnou chorobou. Prajem mu víťazstvo, ako sme dnes vyhrali my,“ odkázal.

Mám teraz veľkú radosť, no idem si domov ľahnúť. Ráno ma totiž čaká vŕtačka,“ dodal s úsmevom.

„Nečakal som, že by sme mohli profesionálov zdolať. V živote som proti druholigovému tímu ani nehral, preto je to najväčší úspech mojej kariéry.

„Je to historický úspech klubu. Naši hráči sú amatéri, ktorí hrajú bez nároku na honorár. To, že porazili profesionálov je veľká vec,“ tešil sa prezident OFK Trebatice Jozef Svetlík, ktorý pokračoval:

Súboj sledovalo dvesto platiacich divákov, no podľa domácich funkcionárov ich bolo so ženami a deťmi päťsto.

„Ligisti sa sťažujú, že majú anglické týždne. Ale, čo máme povedať my? V súťaži máme 18 tímov, hrať budeme 1. aj 15. septembra. A k tomu pohár. Chalani majú civilné zamestnania, preto to bude fyzicky náročné. Nejako to však zvládneme.“

Čaká ich najväčší zápas v histórii

Trebatice teší triumf o to viac, že v IV. lige SZ sa im nedarí. Po dvoch prehrách a jednej remíze sú až na pätnástom mieste tabuľky.

„Hráme dobre, ale nedávali sme góly. Konečne to však prišlo a snáď to už pôjde,“ dodal prezident klubu.