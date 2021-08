Štvrtoligista v pohári siahal na prekvapenie. Je to veľká škoda, smútil tréner

„Sme sklamaní. Je to veľká škoda, pretože penalty sú lotéria,“ pre futbalnet.tv po zápase smútil asistent trénera Radimova Tomáš Juračka.

RADIMOV. Mala to byť jasná záležitosť zástupcu Fortuna ligy. Na ihrisku to však tak nevyzeralo.

Štvrtoligista si v zápase vypracoval dve – tri čisté príležitosti, no bravúrne zasiahol brankár hostí Matúš Chropovský.

„Z našej strany to bol veľmi dobrý zápas. V prvom polčase sme dobre bránili, nepustili sme Senicu do žiadnej vyloženej šance. Až na konci mali jednu príležitosť, ale to bolo všetko,“ dodal.