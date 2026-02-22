VIDEO: Slovenský brankár nastúpil za Spartu a bol hrdinom. V šlágri chytil penaltu

Jakub Surovčík chytil penaltu proti Plzni.
Jakub Surovčík chytil penaltu proti Plzni. (Autor: X/AC Sparta Praha)
TASR|22. feb 2026 o 21:06
ShareTweet0

Druhé víťazstvo za sebou vychytal aj jeho Tomáš Frühwald.

Futbalisti Bohemiansu zvíťazili v 23. kole českej Chance ligy v pražskom derby nad Duklou 1:0.

Na domácej strane vychytal druhé víťazstvo za sebou slovenský brankár Tomáš Frühwald. 

Šláger nedeľňajšieho programu medzi hráčmi Plzne a Sparty Praha sa skončil bezgólovou remízou.

Na domácej strane odohrala kompletnú porciu minút slovenská dvojica Dávid Krčík a Patrik Hrošovský, za hostí bol v bránke Jakub Surovčík a do 74. minúty bol na trávniku Lukáš Haraslín. 

Slovenský brankár sa vyznamenal v 52. minúte, keď chytil penaltu Mateja Vydru.

VIDEO: Surovčík chytil proti Plzni penaltu

Česká liga - 23. kolo:

Bohemians Praha 1905 - FK Dukla Praha 1:0 (0:0)

Gól: 61. Čermák (z 11 m)

/T. Frühwald (Bohemians) odchytal celý zápas/ 

FK Teplice - SK Sigma Olomouc 1:3 (0:3)

Góly: 76. Pullkrab - 6. Slavíček, 15. Núr, 35. Ghali

/J. Jakubko odohral celý zápas, M. Riznič hral od 46. minúty - M. Malý hral od 92. minúty/

FC Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav 0:0

/M. Rusnák hral od 63. minúty a J. Pira (obaja Ostrava) hral od 74. minúty/

FC Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha 0:0

/D. Krčík a P. Hrošovský odohral celý zápas - J. Surovčík odchytal celý zápas, L. Haraslín hral do 74. minúty/

Tabuľka českej ligy

Česko

    Jakub Surovčík chytil penaltu proti Plzni.
    Jakub Surovčík chytil penaltu proti Plzni.
    VIDEO: Slovenský brankár nastúpil za Spartu a bol hrdinom. V šlágri chytil penaltu
    dnes 21:06
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»VIDEO: Slovenský brankár nastúpil za Spartu a bol hrdinom. V šlágri chytil penaltu