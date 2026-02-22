VIDEO: Slovenský brankár nastúpil za Spartu a bol hrdinom. V šlágri chytil penaltu

Futbalisti Bohemiansu zvíťazili v 23. kole českej Chance ligy v pražskom derby nad Duklou 1:0.
Na domácej strane vychytal druhé víťazstvo za sebou slovenský brankár Tomáš Frühwald.
Šláger nedeľňajšieho programu medzi hráčmi Plzne a Sparty Praha sa skončil bezgólovou remízou.
Na domácej strane odohrala kompletnú porciu minút slovenská dvojica Dávid Krčík a Patrik Hrošovský, za hostí bol v bránke Jakub Surovčík a do 74. minúty bol na trávniku Lukáš Haraslín.
Slovenský brankár sa vyznamenal v 52. minúte, keď chytil penaltu Mateja Vydru.
VIDEO: Surovčík chytil proti Plzni penaltu
Česká liga - 23. kolo:
Bohemians Praha 1905 - FK Dukla Praha 1:0 (0:0)
Gól: 61. Čermák (z 11 m)
/T. Frühwald (Bohemians) odchytal celý zápas/
FK Teplice - SK Sigma Olomouc 1:3 (0:3)
Góly: 76. Pullkrab - 6. Slavíček, 15. Núr, 35. Ghali
/J. Jakubko odohral celý zápas, M. Riznič hral od 46. minúty - M. Malý hral od 92. minúty/
FC Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav 0:0
/M. Rusnák hral od 63. minúty a J. Pira (obaja Ostrava) hral od 74. minúty/
FC Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha 0:0
/D. Krčík a P. Hrošovský odohral celý zápas - J. Surovčík odchytal celý zápas, L. Haraslín hral do 74. minúty/