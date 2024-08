Trpko-sladké slovenské finále. Barteková sa nechytila, Hockovej odišla hlava

CHATEAUROUX. Iba jedna krajina mala dvojnásobné zastúpenie vo finále brokárskej streleckej disciplíny skeetu žien na OH 2024 v Paríži .

Vanesa Hocková mala o jednu chybu viac. V nedeľu sa však 24-ročnej rodáčke z Trnavy mimoriadne darilo. Bola jednou z dvoch pretekárok, ktoré v druhý deň kvalifikácie nespravili ani jednu chybu, a zo štvrtého miesta si zaistila istý postup do šesťčlenného finále.

Z postupu do finále sa veľmi tešila. „Bol to výbuch emócií,“ uznala.

Danka Barteková netrafila v oboch sériách po jednom terči a o postup do finále musela zabojovať v rozstrele.

Chýbal jeden úlomok

„Bol to veľmi náročný rok, energeticky som sa vybila na to, aby som zvládala preteky. Tak ako minulý rok mi všetko vychádzalo, tak tento rok nič. A vo finále, tak ako som sa nechytila celý rok, nechytila som sa ani teraz. Chýbal jeden úlomok, kúsok šťastia, aby som urobila to, čo viem robiť,“ vravela Barteková po súťaži.

„Danka to odmakala. Maximálne to oddrela. Sama hovorila, že ešte nezažila takto vydreté preteky,“ vravel Bartekovej tréner Štefan Zemko.

Potvrdil, že v tejto sezóne museli začať od piky. „Trochu sme sa trápili, ale od začiatku sme dreli. Vytvorila si tím ľudí, až sme sa dostali do finále na olympiáde. Nebolo to ľahké,“ doplnil.