Ku koncu to bolo utrpenie, priznala Jenčušová. Mrzelo ju, že únik nezostal pokope

Dvadsaťdvaročná reprezentantka obsadila v nedeľu 71. miesto , no výraznú časť pretekov strávila v úniku.

PARÍŽ. Slovenská cyklistka Nora Jenčušová priznala, že ak by zostal únik pokope, odolá pelotónu v olympijských pretekoch dlhšie.

"Tréner ma varoval, pretože my sme si ho prejsť neboli. Cesta je široká a keď sa to zlomí, je to nepríjemný pohľad. Ten únik sme nečakali, mali sme už trocha dosť.

Keby sa nepotrháme, dobehnú nás neskôr, ale také sú už preteky," zhodnotila Jenčušová pre TASR.

V úniku podľa nej aj bola vôľa dohodnúť sa, no cyklistky jednoducho nevládali.