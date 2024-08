Vytetoval si nápis Ikona a chce vymazať Bolta. Lyles tvrdí, že je najrýchlejší muž

Lenže on nemá strach z prehry ani z jej následkov. Bežať dokážete rýchlejšie, keď nemáte strach z toho, čo prehra vyvolá,“ hovorí o ňom legendárny americký šprintér Michael Jonson.

„Je to unikát. Svoje ciele zverejní vopred. Urobí šou, aby na seba strhol pozornosť. To spôsobí veľkú vlnu kritiky, ak ich nenaplní.

Americký triumf po 20 rokoch

Noah Lyles sa v nedeľu stal najrýchlejším mužom planéty. Na OH v Paríži zvíťazil v šprinte na 100 metrov časom 9,79 sekundy. Zlato však pred druhým Jamajčanom Kishanem Thompsonom získal len o 5 tisícin sekundy.

Aj rozhodcovia potrebovali chvíľu na to, aby z cieľovej fotografie presne určili víťaza. Netrpezlivý Thompson pred kamerami vykrikoval, aby už konečne zverejnili výsledky. Bolo to napínavé. Nebolo jasné, ako to dopadlo.

Jamajčan mal výborný štart a veľmi tesne viedol, lenže v posledných metroch sa naňho dotiahol Lyles. Najsledovanejší šprint vyhral rozdielom, ktorý ľudské oko nepostrehne.

„Prehral som si to sám. Tým, že som si dostatočne neveril," hovoril Thompson.