Hrozilo jej väzenie za homosexualitu, tak utiekla z krajiny. Pre tím utečencov získa prvú medailu

PARÍŽ. Boxerka Cindy Ngambová získa historicky prvú medailu pre Olympijský tím utečencov.

Na OH v Paríži triumfovala v nedeľňajšom štvrťfinále do 75 kg nad domácou Francúzkou Davinou Michelovou 5:0 a postupom do semifinále získala istotu cenného kovu, keďže v boxerskom turnaji získavajú zdolaní semifinalisti bronzové medaily.