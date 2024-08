Dopredu o tom nevedel, zistil to na poslednú chvíľu. Sagan odštartoval mužské preteky

Na horskom bicykli sa snažil kvalifikovať do Paríža, o jeho účasti sa hovorilo aj prostredníctvom voľnej karty. Nástup do tejto sezóny však sťažila operácia srdca.

"Prišlo pozvanie od UCI, bolo to na poslednú chvíľu. Volali mi dva dni dozadu, či by som neprišiel. Je to super a veľmi si vážim pozvanie na preteky aj do slovenského domu," povedal Sagan.

Na Elyzejských poliach bol 34-ročný cyklista sedemkrát vyhlásený za víťaza zeleného dresu za triumf v bodovacej súťaži Tour de France.

"Okrem toho som mal možnosť byť tu tri týždne predtým, ako sa narodil môj syn. Bolo to pre nejaké veci a problémy, ktoré mohli nastať, ale všetko dopadlo dobre. K Parížu mám teda špeciálny vzťah," prezradil Sagan.

On sám súťažil pod piatimi kruhmi trikrát. Na svojich prvých OH v Londýne obsadil 34. miesto v cestných pretekoch.