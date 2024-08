Djokovič: Dal som do toho srdce, dušu aj telo. Aj Alcaraz po finále ronil slzy

Zrazu vyskočil a rozbehol sa do hľadiska. Možno aj minútu sa predieral cez húštinu fanúšikov, preskakoval jeden rad za druhým, až kým sa nedostal k najbližším. Vzal do náručia šesťročnú dcérku Taru, ktorá mu drukovala s kúskom kartónu, kde napísala "Môj tato je najlepší", a - rozplakal sa.

Ten pocit už poznal, zažil ho veľakrát, no tentoraz to predsa len bolo iné. Klesol na kolená a zakrýval si tvár rukami. Neskôr sa presunul na lavičku a emócie schoval za oponu bieleho uteráku.

Tenista Novak Djokovič vyhral v kariére 24 grandslamových turnajov, so Srbskom oslávil triumf v Davis Cupe, len na prémiách zarobil vyše 180 miliónov dolárov, ale v bohatej zbierke úspechov mu jeden stále chýbal. Zlato z olympiády.

Po hrách v Paríži už to neplatí. Vo finále dvoch najvyššie nasadených hráčov a momentálne dvoch najväčších tenisových hviezd zdolal Španiela Carlosa Alcaraza 7:6 a 7:6.

Djokovič: Môj najväčší úspech

„Bol to neuveriteľný boj, neuveriteľný boj. V každom momente som musel predvádzať svoj najlepší tenis. Dal som do toho svoje srdce, dušu aj telo, obetoval som čas so svojou rodinou, všetko, aby som vyhral olympijské zlato.

Venujem ho mojej krajine. Som hrdý, že hrám za Srbsko. Je to zrejme najväčší úspech v mojej športovej kariére,“ citoval Djokoviča portál Srbskej televízie.