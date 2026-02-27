Trenčín uspel na Slovane, no mieri do baráže. Nitra má už pohár v základnej časti na dosah

V poradí 51. kolo hokejovej Tipsport ligy definitívne rozhodlo o tom, že baráž o zotrvanie v najvyššej súťaži bude hrať okrem posledného Prešova aj jedenásty Trenčín.
Dukle nestačil v piatok ani triumf na ľade Slovana Bratislava 3:1. Tri kolá pred koncom základnej časti stráca na desiaty Zvolen deväť bodov a už ho nemôže predstihnúť.
Pri potenciálnej rovnosti bodov by hrali v prospech HKM lepšie vzájomné zápasy. Zvolenčania si vďaka výhre 4:2 v Spišskej Novej Vsi zaistili účasť v kvalifikácii o postup do play off (predkole play off), kde budú účinkovať aj deviate Michalovce, ktoré zdolali Banskú Bystricu 3:2. „Barani“ majú napriek prehre istotu prvej šestky.
Definitívu o trenčianskej barážovej budúcnosti dali už uprostred duelu v hlavnom meste víťazstvá Zvolena a Michaloviec.
V tom čase zverenci Todda Bjorkstranda viedli 2:1, ale ani plný bodový zisk im neudržal nádej na postup do predkola play off. Trenčín ukončil sériu troch prehier, naopak Slovan prehral druhý zápas za sebou a z druhej priečky zaostáva za vedúcou Nitru už o sedem bodov.
Líder zdolal pod Zoborom Poprad 3:2 po nájazdoch a priblížil sa k zisku Pohára Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti. V nájazdoch zabezpečil domácim extra bod Tomáš Chrenko. Nitra predĺžila víťaznú sériu už na deväť zápasov.
Popradčania ešte nemajú isté miesto v prvej šestke, ktorá by im zaručila účasť vo štvrťfinále. Pred siedmou Spišskou Novou Vsou majú sedembodový a na ôsmy Liptovský Mikuláš osembodový náskok.
Zvolenčania sa už môžu sústrediť na predkolo play off, pod víťazstvo 4:2 nad S.N.Vsou sa dvoma gólmi podpísal Patrik Marcinek. Spišiakom sa nedarí, prehrali tretí duel za sebou. Tretiu priečku v tabuľke si upevnili Košice, ktoré pretrhli sériu troch prehier a zvíťazili na ľade Prešova 5:1.
Dva góly „oceliarov“ strelil Patrik Rogoň. Prešovčania prehrali 12. zápas v sérii. Liptovský Mikuláš si poradil doma so Žilinou 2:0, vybojoval tretie víťazstvo z uplynulých štyroch zápasov a poistil si ôsme miesto.
Oporou Liptákov bol brankár Aleksi Daniel Lebedeff, ktorý vychytal druhú nulu v sezóne. Vlci vyšli po dvoch výhrach bodovo naprázdno a zostávajú v tabuľke na štvrtom mieste.
Tipsport liga - 51. kolo:
Nitra - Poprad 3:2 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 23. Hrnka (Kováč), 42. Lawrence (Chrenko, Passolt). Rozh. nájazd: Chrenko – 8. Urbánek (Török, A. Nauš), 32. Vandas (Bjalončík, Bodák).
Liptovský Mikuláš - Žilina 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 25. Tritt (Farren, Robertson), 47. Vojtech (Bíly)
Prešov - Košice 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Góly: 9. Hamráček (Bortňák) - 6. Havrila (Rogoň, Plochotnik), 25. Lunter, 30. Rogoň (Krivošík), 36. Rogoň (Plochotnik, A. Bartoš), 60. Jellúš (Repčík, Šedivý).
Michalovce - Banská Bystrica 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 18. Fominych, 38. A. Varga (Safaralejev, Lichanec), 53. Virtanen (J. Martel) - 24. Myklucha (Faith, Galipeau), 42. Lee (Lucas, Turnbull).
Spišská Nová Ves - Zvolen 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Góly: 3. Savoie (Viedenský), 46. D. Martel (Ališauskas) - 4. Marcinek (Zuzin, Hecl), 26. L. Lunter (Golian), 37. Macek (Kudrna, Golian), 60. Marcinek (Berger).
Slovan Bratislava - Trenčín 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Góly: 24. Pecararo (Bačik, Elson) - 4. Bukarts (Bellerive, Ullman), 11. Ullman (Varone, Descheneau), 60. Varone (Bellerive)
