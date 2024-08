Rodáčka z Francúzska získala v gymnastike prvé víťazstvo Afriky, druhé zlato pre Filipínca

V sedemnástich rokoch vo svojej premiére pod piatimi kruhmi získala na OH v Paríži zlatú medailu na bradlách a stala sa prvou medailistkou z afrického kontinentu v tomto športe.

PARÍŽ. Sedemnásťročná alžírska gymnastka Kaylia Nemourová sa zapísala do olympijskej histórie.

Nemourová triumfovala so skvelou známkou 15,700 b. pred ďalšou olympijskou debutantkou Čchiou Čchi-jüan z Číny.

Nemourová, ktorá je rodáčka z Francúzska, predviedla suverénnu zostavu a získala premiérové zlato pre Alžírsko v gymnastike a vôbec prvú medailu pre africký kontinent v tomto športe.

"Je to pre mňa splnený sen, nemám slov. Vedela som, že musím zostať sústredená a predviesť najlepšie skóre v mojom živote a podarilo sa mi to. Je to zadosťučinenie a som veľmi rada, že som mohla získať medailu pre Afriku," uviedla Nemourová v rozhovore pre televíziu Eurosport.

Na pódium sa dostala aj Američanka Sunisa Leeová, ktorá obhájila bronz z predošlých hier v Tokiu.