Toto sú medaily pre našu krajinu, vraví Ukrajinka po triumfe v Paríži

„Získala som zlatú medailu pre našu krajinu. Som veľmi šťastná. Chcem poďakovať ozbrojeným silám, armáde a dobrovoľníkom. Toto sú medaily pre celú krajinu,“ povedala Mahučichová pre informačný servis OH 2024.

BRATISLAVA. Finálová súťaž v skoku do výšky žien na olympijských hrách v Paríži znamenala pre Ukrajinu medailovú žatvu.

VIDEO: Zostrih z olympijskej súťaži v skoku do výšky žien

„Či som bola nervózna? Pred OH bol veľký tlak zvonku, ale snažila som sa na to nemyslieť. V skutočnosti som bola veľmi dobre pripravená.

Samozrejme, olympiáda je každé štyri roky, ale snažila som sa na to nemyslieť, pretože to bola oslava športu. Mala som veľkú motiváciu, prišla som sem ako líderka sezónnych tabuliek so svetovým rekordom.

Žiaľ, nepodarilo sa mi vyskočiť vyššie, ako som chcela, ale aspoň máme stále na čom pracovať,“ dodala Mahučichová.