Slovensko bude mať dvojnásobné zastúpenie vo finále. Po dráme postúpila aj Barteková

V tretej jej nevyšli výstrely číslo 23. a 24. V nedeľu však trafila všetkých 50 terčov a po bezchybnom výkone sa posunula do finále.

"Je to skvelý pocit. Priznám sa, že som to nečakala po včerajšku. Som rada, že sa mi podarilo streliť dnes čistú 50 a teším sa do finále.

Snažila som sa sústrediť na každý výstrel, nerada sa pozerám na súperky. Finále si budem užívať a urobím všetko pre to, aby to dopadlo, čo najlepšie," uviedla Hocková.

Barteková v prvom dni nezostrelila jedného "holuba" v každej z troch položiek a bola na šiestej postupovej priečke.