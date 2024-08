Nedáva najavo emócie, ignoruje médiá. Maďarský ufón získal v Paríži zlato

Svojský plavec však do Paríža napokon prišiel. Na 200 metrov motýlik síce neobhájil svoj titul, za francúzskym fenoménom Leonom Marchandom finišoval druhý, no na 100 metrov motýlik nikto nebol rýchlejší.

Bol to on, kto v roku 2019 na 200 metrov motýlik prekonal svetový rekord Michaela Phelpsa. Rekordný čas chcel ukázať aj na olympiáde v Tokiu, no tesne pred pretekmi sa mu roztrhli plavky a to ho mierne rozhodilo: síce zvíťazil, ale „iba“ v olympijskom rekorde.

Vo vode sa vôbec netešil, tváril sa skôr nahnevane.