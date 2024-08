Program a výsledky Slovákov dnes - nedeľa, 4. august - OH Paríž 2024

PARÍŽ. Olympijské hry v Paríži 2024 majú na programe deň 9. V nedeľu sa uskutoční niekoľko finálových disciplín a v akcii budú aj viacerí Slováci.

Na strelnici v Chateauroux budú chcieť napraviť slovenské renomé reprezentantky v skeete Danka Barteková a Vanesa Hocková.

Kým pre bronzovú medailistku z Londýna 2012 to je piata olympiáda, Hocková absolvuje premiéru. Kvalifikácia je rozdelená do dvoch dní, pričom v 29-člennej konkurencii postúpi do finále najlepších šesť. Po prvom dni má k tomu viac našliapnnuté Barteková.