Malá výprava, solídny potenciál. Slováci môžu získať viac medailí ako na minulých hrách

Beňuš určite patrí do okruhu favoritov, no treba spomenúť aj to, že veľké individuálne seniorské zlato v jeho zbierke chýba. Na MS a ME získal až 17 zlatých medailí, no všetky boli z pretekov hliadok 3xC1.

"S každou medailou by som bol spokojný a všetko pod tým bude pre mňa neúspech," povedal Beňuš pred odchodom do Paríža.

Grigara pribrzdilo zranenie

Aj ďalší traja vodáci môžu pomýšľať na cenný kov. Kajakár Grigar je obhajca striebra, Mintálová je úradujúca vicemajsterka sveta v K1 a Paňková získala v C1 titul juniorskej majsterky sveta aj Európy.

Pri každom z tejto trojice však visí nad výkonom otáznik. Prečo?

Grigar sa po veľmi kvalitnej zimnej príprave zranil. Natrhol si sval zo zadnej strany ramena na chrbte a nasledovala dvojmesačná prestávka.

VIDEO: Jakub Grigar pred odchodom na OH v Paríži 2024