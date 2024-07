ONLINE: Nórsko - Švédsko dnes, hádzaná žien na OH 2024, LIVE

Výsledky prvního hracího dne Skupina A Irsko – Jihoafrická republika 10:5 Nový Zéland – Japonsko 40:12 Irsko – Japonsko 40:5 Nový Zéland – Jihoafrická republika 17:5 Skupina B Austrálie – Samoa 21:14 Argentina – Keňa 31:12 Austrálie – Keňa 21:7 Argentina – Samoa 28:12 Skupina C Francie – USA 12:12 Fidži – Uruguay 40:12 Francie – Uruguay 19:12 Fidži – USA 38:12

První hrací den ragby na olympijských hrách o mnohém napověděl. Začněme skupinou A, kde se střetávají tři silné týmy, přičemž zásluhou dvou výher si postup zajistili Nový Zéland a Irsko, tyto reprezentace se ve čtvrtek utkají v přímém souboji o první místo ve skupině. Postupové naděje nadále živí i třetí Jihoafrická republika, ta potřebuje vysokým rozdílem zdolat japonského outsidera. O dvou postupujících je jasno rovněž ve skupině B, kde po dvou výhrách zaznamenali Argentina s Austrálií, o třetí místo a naději na postup se proti sobě porvou Samoa s Keňou. Největší překvapení dne přinesla skupina C, a sice zaváhání pořadatelské Francie, která pouze remizovala 12:12 s USA, načež si spravila náladu nad Uruguayí a má dobře nakročeno k postupu, stejně jako zatím suverénní Fidži, to po dvou jasných výhrách dalo jasně najevo, že pomýšlí na zlatý hattrick. Třetí USA, pokud v roli velkého favorita porazí Uruguay, postoupí také.

NZL – JAR 17:5 Tři minuty před koncem dělají Novozélanďané velký krok směrem k vítězství! Ideálně do běhu dostal přihrávku Moses Leo a po levé lajně ho už potom neměl šanci kdokoliv stíhat. Akuila Rokolisoa navíc dal těžkou konverzi, takže k navýšení náskoku došlo o sedm bodů.

NZL – JAR 10:5 Blíží se konec první půle a Novozélanďané jdou opět do vedení, když na malém prostoru skvěle vykombinovali defenzivu soupeře vlevo, za pět bodů skóroval Ngarohi McGarvey-Black. Knewstubb ani teď nedal složitou konverzi.

NZL – JAR 5:5 Kde se vzal, tu se vzal na pravé straně Selvyn Davids, jenž zapnul nedostižitelné motory. Také na druhé straně byla k vidění neúspěšná konverze, a to v podání Tristana Leydse.

NZL – JAR 5:0 Pomalými krůčky se Novozélanďané přibližovali cílovému úseku, do nějž nakonec z levé lajny pronikl Moses Leo. Andrew Knewstubb z těžké pozice konverzi neproměnil.

Čeká nás poslední zápas, který by měl patřit k těm nejvyrovnanějším. Novému Zélandu se postaví Jihoafrická republika. Jedná se o dvě země, které mají medailové ambice.

IRL – JPN 40:5 Nastavený čas přinesl ještě jeden irský úspěch. Čtvrtou desítku bodů završili míč pokládající Zac Ward a z konverze skórující Mark Roche. Evropané tedy po napínavém střetnutí s JAR snadno zvládli druhé klání ve skupině a jsou velmi blízko k postupu. Japonci si mohou balit ještě před oficiálním zahájením her.

IRL – JPN 26:0 Tak ani Hugo Lennox není neomylný. Neproměnil konverzi poté, co pětku položil kolega Niall Comerford.

V předposledním zápasu dne není o favoritovi pochyb. Zaváhání Irska proti Japonsku by bylo velkou senzací.

FIJ – USA 33:5 Fidžijci nemají dost. Iosefo Baleiwaikiri pronikl až do konečného území, suverénní Teba přispěchal při konverzi se dvěma body.

FIJ – USA 26:5 Obhájce titulu jsou připravení dokonale. Raisuqe Josaia utekl obraně, Teba neomylný při konverzi. Nebylo co řešit.

FIJ – USA 19:5 Tak na další překvapení to nevypadá. Opět pětka pro Fidži s úspěšnou konverzí, sedm bodů do statistik.

FIJ – USA 12:5 Obhájci přidávají další body do statistik. Kaminieli Rasaku uspěl po lajně, Teba z velkého úhlu nenamířil konverzi do brány.

FRA – URU 12:12 Jihoameričané bojují. Juan González v těžké pozici propasíroval míč až do konečného území, body za konverzi se v tomto případě nekonají.

FRA – URU 5:7 No pozor! V nastavení prvního poločasu tu máme srovnání od Ignacia Facciola. A protože Guillermo Lijtenstein dal konverzi, tak Jihoameričané dokonce vedou.

