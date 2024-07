Baránková robila všetko možné aj nemožné. Bolo to také malé trápenie, priznala

PARÍŽ. Do diania na OH 2024 v Paríži už vstúpila aj prvá slovenská reprezentantka. Denisa Baránková má za sebou kvalifikáciu v lukostreleckej súťaži jednotlivkýň. A spokojná s ňou vôbec nebola.

"Dnes to bolo také malé trápenie. Výsledok nezodpovedá tomu, čo mám natrénované. Asi v každom športe je to tak, že vždy sa niekomu darí a niekomu nie. Ja som dnes patrila do tej skupiny, ktorej sa nedarilo. Pevne verím, že sa mi to podarí zlepšiť na vyraďovacie zápasy," zhodnotila 22-ročná Bratislavčanka po 48. mieste za 636 bodov.