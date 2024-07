Courage, vraví policajt ľuďom. Ploty a kontroly spôsobujú problémy, kaviarne sú prázdne

PARÍŽ, BRATISLAVA. Len deň ostáva do otvorenia letných olympijských hier v Paríži. Do mesta prúdia tisícky športovcov, trénerov, novinárov a fanúšikov. Mesto sa pripravuje na veľkolepé otvorenie. Má byť ohromujúce, pretože sa neuskutoční na štadióne, ako to bývalo doteraz.

Francúzi chcú ukázať pri otvorení historické centrum mesta v okolí Seiny. Práve na rieke, ktorá rozdeľuje metropolu Paríža, sa bude odohrávať nástup jednotlivých výprav. Budú sa plaviť na lodiach na 6 kilometrovej trase. Z brehu by malo ceremoniál sledovať vyše 300-tisíc ľudí.