Mám veľkú smolu, hovorí. Wang nastúpi v prvom kole proti svetovej jednotke

"Mám veľkú smolu, ale budem bojovať," uviedol v reakcii na súpera v 1. kole dvojhry mužov, ktorým bude hlavný favorit turnaja a najvyššie nasadený hráč Wang Čchu-čchin z Číny. Zatiaľ ešte nie je známe, kedy príde na rad tento súboj z vrchnej časti "pavúka". Môže to byť v sobotu, nedeľu alebo v pondelok.

Wang, ktorý záverečnú prípravu absolvoval v Stockerau a Budapešti, cestoval do francúzskej metropoly s tým, že si chce zlepšiť umiestnenie z doterajších dvoch účastí na podujatiach pod piatimi kruhmi.

V Riu de Janeiro 2016 skončil 33. a v Tokiu 2020 sedemnásty. Pre nášho reprezentanta by to v praxi znamenalo prienik aspoň do osemfinále.

"Taký je plán. Veľa bude závisieť od žrebu," poznamenal Csölle, keď ešte netušil, že jeho zverenec dostane takpovediac najsilnejšieho možného súpera.

"Boli tam aj oveľa prijateľnejší súperi, cez ktorých by sa dalo prejsť jedno - dve kolá až do najlepšej šestnástky. Teraz nemá čo stratiť, je to 1. kolo a veľký tlak bude aj na Číňanovi," doplnil reprezentačný kouč

Slovenský reprezentant si v stredu prvýkrát zatrénoval v dejisku OH. "Vyskúšal si hlavnú halu i tréningovú," dodal Csölle, ktorý so svojím zverencom okúsil aj dopravnú tortúru, keď cesta z tréningu na ubytovanie im trvala o viac hodinu dlhšie, ako by to malo byť podľa rozpisu.