Rehák Štefečeková obhajobu zlata nechce riešiť. Forster si žije svoj detský sen

BRATISLAVA. Športová strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková zamierila na OH v Paríži v pozícii najväčšej ašpirantky na zisk cenného kovu zo slovenskej výpravy. Program a výsledky - Letná olympiáda Paríž 2024 S obhajkyňou zlatej medaily vo štvrtok odcestovali atléti Dominik Černý, Hana Burzalová a Viktória Forster i džudista Marius Fízeľ. Rehák-Štefečeková bude v disciplíne trap obhajovať zlato z Tokia 2020.

"Snažím sa to neriešiť, pretože idem na ďalšie preteky. Všetky baby, ktoré tam budú štartovať, budú chcieť vyhrať, rovnako ako ja. Štartujeme z rovnakej čiary, či som obhajkyňa alebo som tam prvýkrát," uviedla 40-ročná strelkyňa.

V Paríži sa predstaví na svojej štvrtej olympiáde a dúfa, že nie poslednej: "Verím, že možno ešte Los Angeles. Dozvedela som sa, že znovu bude trap mix. Možno pôjdeme ďalej, uvidíme. Ale dúfam, že Paríž nebude posledný." VIDEO: Zuzana Rehák Štefečeková pred odchodom na OH

Striebornej medailistke z Pekingu 2008 a Londýna 2012 je ľúto, že tentokrát nebude v hlavnom dejisku hier, keďže strelnica je v 270 km vzdialenom Chateauroux. "Toto ma asi mrzí najviac. Olympijský duch je práve v tej dedine a medzi športovcami," skonštatovala Rehák-Štefečeková. Strelnicu si zatiaľ nevyskúšala: "Nemala som tú možnosť. Minulý rok tam boli preteky, no necestovala som tam a potom nám tam neumožnili trénovať. To je možno trochu škoda, ale keď som videla fotky, pochopila som, že tam pracovali a urobili nejaké zmeny. Podľa mňa to vyzerá na vysoké výsledky, pretože tam bude dobrá viditeľnosť."

Forster bude vo svojom debute pod piatimi kruhmi štartovať v behu na 100 m i 100 m prekážok. Výrazný stres však nepociťuje. "Pravdupovediac, myslela som si, že keď príde tento deň, bude tam stres. Musím povedať, že to tak vôbec nie je. Nesmierne sa teším a snažím sa užívať si každý moment. Žijem si svoj detský sen. Rada pretekám a či už to bude na hladkej stovke alebo prekážkach, tak do toho dám všetko," povedala 22-ročná šprintérka. Pred odchodom sa nechcela vyjadriť k svojmu cieľu, ale sľúbila, že do svojho výkonu dá srdce a bojovnosť. VIDEO: Viktória Forster pred odchodom na OH

Premiéra pod piatimi kruhmi čaká aj chodcov Burzalovú s Černým. Snúbenci by sa mali predstaviť spoločne v individuálnych pretekoch na 20 km a miešanej štafete. "Určite vložíme maximálne úsilie do obidvoch disciplín. Úspech bude zlepšenie postavenia v rebríčku, s tým budeme spokojní. Zo všetkého lepšieho sa budeme tešiť," uviedla Burzalová. Na obe disciplíny sa dvojica teší rovnako. "Každá je trochu iná. V dvadsiatke je pre nás oboch veľká vec, že sme sa tam dostali. Štafeta je nová a je viac o emóciách. Je tam tímový duch a pretekom to dáva iný rozmer," zhodnotil Černý. Podľa Burzalovej môže byť ich partnerský vzťah v miešanej štafete výhodou, keďže na diskusie o pretekoch majú viac času, ako iné športové dvojice.