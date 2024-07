Veľké nepríjemnosti pre Argentínu. Tréningový komplex futbalistov vykradli

PARÍŽ. Olympijský tréningový komplex, v ktorom sa zdržuje argentínska futbalová reprezentácia počas OH 2024 v Paríži , vykradli.

"Prišli do našej tréningovej základne a vykradli nás na olympijských hrách.

Bezprostredne po tomto zistení sme nechceli nič hovoriť, pretože by to nepomohlo ničomu. Je to nepríjemné, ale takéto veci sa stávajú," uviedol Mascherano podľa agentúry Reuters.

Argentína získala zlato na OH v rokoch 2004 a 2008. V otváracom dueli B-skupiny na tohtoročných hrách v stredu podľahla Maroku 1:2.