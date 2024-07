Parížsku antuku pozná veľmi dobre. Schmiedlová si chce na olympiáde zahrať viac než raz

PARÍŽ. Slovenskú tenistku Annu Karolínu Schmiedlovú po Riu de Janeiro v roku 2016 čakajú druhé olympijské hry, absolvuje ich v obľúbenom Paríži. Program a výsledky - Letná olympiáda Paríž 2024 Dvadsaťdeväťročná košická rodáčka je v dejisku OH 2024 od stredajšieho predpoludnia. "Teším sa. Je to úžasné, že som tu a že som sa sem dostala. Je nás tu málo Slovákov a mám radosť, že môžem pomôcť celej výprave," prezradila po prílete do francúzskej metropoly.



Schmiedlová bola dlho v napätí, či sa do Paríža prebojuje. "Vedela som, dokedy musím čakať, ale aj potom chvíľu trvalo, kým to zverejnili. Vedela som, ako na tom v rebríčku som, no nevedela som, či mi to bude stačiť.

Boli chvíle, keď som bola presvedčená, že sa sem dostanem, ale aj okamihy, keď som si myslela, že to nevyjde. Napokon to vyšlo," priznala s úľavou.



Pred ôsmimi rokmi v Brazílii v 1. kole dvojhry žien zdolala vtedajšiu svetovú osmičku Talianku Robertu Vinciovú. Aj v Paríži by rada absolvovala viac ako jeden zápas. Meno súperky v prvom kole sa dozvie už vo štvrtok.

"Teším sa, že je to na kurtoch, ktoré dobre poznám a mám ich veľmi rada. Vieme presne, čo môžem očakávať. Teším sa, lebo sa mi tam hrá dobre. Uvidíme, ako vyjdú ostatné veci, keďže to nie je úplne normálny turnaj. Je to trochu iný pocit, keďže v roku 2016 sme ďaleko cestovali všetci spolu, teraz som prišla sama po turnaji. Sú to však kurty, ktoré mám veľmi rada a dobre ich poznám. Netreba však ďaleko cestovať. Som rada, že je to tu a ďalšie veci uvidím. Prídu sa asi pozrieť rodičia a dúfam, že aspoň ich sa mi podarí dostať na môj zápas. Inak nemám žiadne očakávania. Nechám sa prekvapiť, ako to pôjde." Vzápätí zdupľovala, že už účasť na OH 2024 je pre ňu malým triumfom. "Som už rada, že som sa sem dostala. Hrá sa mi dobre na tých kurtoch a dúfam, že pár dní potrénujem a podarí sa mi vyhrať zápas či dva. Je to však olympiáda a uvidíme," pokračovala.

Schmiedlová sa počas predchádzajúceho týždňa dostala na turnaji WTA v Budapešti dostala až do semifinále, no vzápätí v Prahe stroskotala hneď v prvom súboji. "S Budapešťou som veľmi spokojná, pretože semifinále je pre mňa super. Boli to náročné zápasy a bolo veľmi teplo, čo mi vzalo aj dosť síl. Praha síce nevyšla, no aspoň som skôr tu v Paríži a môžem sa pripraviť," poznamenala. V piatok večer by sa rada zúčastnila na veľkolepom otváracom ceremoniáli OH 2024 na Seine. „Turnaj sa však začína už deň po ňom, tak uvidíme podľa rozpisu. Ak sa to bude dať stíhať, tak pôjdem," povedala.