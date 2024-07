Bol to cirkus. Futbalu v Paríži chýba olympijský duch aj vysoká organizácia

Stalo sa tak po tom, čo Argentínčan Cristian Medina v 16. minúte nadstaveného času vyrovnal na 2:2, no VAR po dvojhodinovom prerušení zápasu napokon gól neuznal.

Reagoval tým na záver otváracieho zápasu olympijského turnaja proti Maroku, v ktorom rozzúrení marockí fanúšikovia vtrhli na ihrisko a dostali sa do konfliktu s bezpečnostnými zložkami.

VIDEO: Škandál na OH. Diváci prerušili zápas, gól Argentíny po dvoch hodinách zrušil VAR

Duel mal kontroverzný nielen záver, ale aj úvod. Mnohí diváci pískali počas argentínskej hymny v reakcii na správanie niektorých argentínskych hráčov, ktorí po nedávnom víťazstve na Copa Amerika spievali rasistické chorály.

"Je to cirkus. Okrem olympijského ducha musí byť na OH organizácia na vysokej úrovni. V súčasnosti to tak, žiaľ, nie je," konštatoval Mascherano.