    ONLINE: Nemecko - Veľká Británia dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    Nemecko - Veľká Británia: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|25. máj 2026 o 17:20
    Sportnet|25. máj 2026 o 17:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: Nemecko - Veľká Británia.

    Nemecko a Veľká Británia dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    ONLINE PRENOS: Nemecko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    25.05.2026 o 20:20
    Nemecko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Veľká Británia
    Prenos
    Vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu MS v hokeji, v ktorom proti sebe nastúpia Nemecko a Veľká Británia. Stretnutie sa začína o 20:20.

    Nemecku ide o veľa. Nič iné ako výhru v riadnom hracom čase si nepripúšťa a následne bude dúfať, že sa situácia v skupine vyvinie tak, že sa mu ešte podarí postúpiť do štvrťfinále. Nemci majú na konte 7 bodov a nachádzajú sa na 5. mieste. Štvrté aj tretie Rakúsko majú 9 bodov. Lotyši ešte hrajú s Maďarmi a Rakúšania proti USA.

    V. Británia je prvým istým vypadávajúcim z elitnej A-kategórie. Všetkých šesť doterajších zápasov na šampionáte prehrala a nezískala v nich ani bod. Strelila štyri góly, inkasovala dvadsaťdeväť.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    6
    6
    0
    0
    0
    35:5
    18
    2
    FínskoFínskoFIN
    6
    6
    0
    0
    0
    29:7
    18
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:16
    9
    4
    RakúskoRakúskoAUT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:25
    9
    5
    NemeckoNemeckoGER
    6
    2
    0
    1
    3
    17:19
    7
    6
    USAUSAUSA
    5
    1
    1
    0
    3
    14:17
    5
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    5
    1
    0
    0
    4
    10:23
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    6
    0
    0
    0
    6
    4:29
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - pondelok, 25. mája

    Joj Šport
    25.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    1 - 2
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    25.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    5 - 1
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    25.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    25.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

