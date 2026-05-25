ONLINE: Nemecko - Veľká Británia dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

Nemecko a Veľká Británia dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.
Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Nemecko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026 (LIVE)
Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
25.05.2026 o 20:20
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Veľká Británia
Prenos
Vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu MS v hokeji, v ktorom proti sebe nastúpia Nemecko a Veľká Británia. Stretnutie sa začína o 20:20.
Nemecku ide o veľa. Nič iné ako výhru v riadnom hracom čase si nepripúšťa a následne bude dúfať, že sa situácia v skupine vyvinie tak, že sa mu ešte podarí postúpiť do štvrťfinále. Nemci majú na konte 7 bodov a nachádzajú sa na 5. mieste. Štvrté aj tretie Rakúsko majú 9 bodov. Lotyši ešte hrajú s Maďarmi a Rakúšania proti USA.
V. Británia je prvým istým vypadávajúcim z elitnej A-kategórie. Všetkých šesť doterajších zápasov na šampionáte prehrala a nezískala v nich ani bod. Strelila štyri góly, inkasovala dvadsaťdeväť.
Nemecku ide o veľa. Nič iné ako výhru v riadnom hracom čase si nepripúšťa a následne bude dúfať, že sa situácia v skupine vyvinie tak, že sa mu ešte podarí postúpiť do štvrťfinále. Nemci majú na konte 7 bodov a nachádzajú sa na 5. mieste. Štvrté aj tretie Rakúsko majú 9 bodov. Lotyši ešte hrajú s Maďarmi a Rakúšania proti USA.
V. Británia je prvým istým vypadávajúcim z elitnej A-kategórie. Všetkých šesť doterajších zápasov na šampionáte prehrala a nezískala v nich ani bod. Strelila štyri góly, inkasovala dvadsaťdeväť.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.
Tabuľka: Skupina A
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body