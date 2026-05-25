    ONLINE: Slovinsko - Taliansko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Slovinsko - Taliansko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|25. máj 2026 o 17:20
    Sportnet|25. máj 2026 o 17:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Slovinsko - Taliansko.

    Slovinsko a Taliansko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Slovinsko - Taliansko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    25.05.2026 o 20:20
    Slovinsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    1' minúta
    Plánovaný
    Taliansko
    Prenos
    Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu z majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku, kde sa proti sebe v rámci skupiny B postaví Slovinsko a Taliansko.

    Sledovať budeme priamy súboj o záchranu medzi elitou. Pre obe mužstvá totiž pôjde o posledný zápas na turnaji, pričom situácia hovorí zatiaľ v prospech Slovinska, ktoré vybojovalo dva body proti Česku, ten ďalší pridali práve proti Slovensku. Naopak Taliansko dotiahlo včerajší súboj s Dánskom do nájazdov, v ktorých napokon nedokázali uspieť. Vybojovali však cenný bod. Ak sa chcú udržať medzi elitou aj v budúcom roku, budú musieť dnes poraziť Slovincov za plný počet bodov. Ak sa naopak dnes podarí Slovinsku bodovať, udržia sa práve oni.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    4
    NórskoNórskoNOR
    5
    3
    0
    1
    1
    17:10
    10
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    6
    0
    0
    1
    5
    4:23
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - pondelok, 25. mája

    Joj Šport
    25.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    1 - 2
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    25.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    5 - 1
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    25.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    25.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

