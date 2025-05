Lašák: Zlosť si na nás vybíjajú frustrovaní ľudia. Hokejisti nespravili zo Slovenska druhú Afriku

Máme tu lídrov. Ale to je trochu iné, ako keď si ma Miro Šatan zavolal v Petrohrade do miestnosti a urobil nám prednášku. Na míting sme prišli ako chalani, ktorí si idú zahrať štvrťfinále a odchádzali sme z neho ako hráči, ktorí vedeli, že idú vyhrať.

Zásadná otázka - je 20 hráčov veľa alebo málo? Lebo keď 20 hráčov odmietne prísť, z toho 12 môže byť pokojne zranených. To je proste dôvod. Šesť - sedem môže hrať play-off, čiže tí hráči chýbajú. Skôr je to o základni, to je jedna vec.

Druhá vec je, že generácia sa mení. Pracujem s mladými ľuďmi a každá generácia je iná. Ale to je prirodzené. Keď čítam rozhovory typu, že my sme hrali hokej na ulici a mladým to chýba, tak ma to vie nahnevať.

Môj dedo bojoval vo vojne, otec lopotil v povojnovej dobe a ja som vyrastal bez moderných technológií. Teraz je generácia, ktorá neuznáva autority. Všetko majú zadarmo.

Nie je to však o tom, čo urobia oni, ale čo urobíme my. My sa musíme prispôsobiť, aby sme im rozumeli. Až tak môžeme s nimi pracovať.

„Zarezať” niekoho je veľmi jednoduché, ale vychovať niekoho je naozaj ťažké. A naša práca, trénerov brankárov na Slovensku, je vychovávať.

Veľakrát aj pred médiami zatajíme niektoré skutočnosti, aby sme mladých ochránili. Aj teraz sa to napríklad stalo.

Minulý rok niektorí fanúšikovia kritizovali Slafkovského, že nedáva góly, tento rok čelil podobnej kritike Dalibor Dvorský. Na druhej strane, hokej robí na špičkovej úrovni približne 13-14 krajín a Slovensko je deviate. Hokej je napriek tomu v krajine obrovský fenomén, aj vďaka spomínaným fanúšikom.

Tých, ktorí kritizujú, mi je ľúto. Vidno, že sú v situácii, že nie sú šťastí. Za to, že ľudia nie sú šťastní, my, hokejisti, nemôžeme. Za to môžu úplne iní ľudia, ktorí spravili zo Slovenska druhú Afriku. Povedzme si tak, ako to je.

Prejdeme hranice a máme inú situáciu. V Česku sa stavajú haly, zlepšuje sa infraštruktúra. Mestá dotujú kluby. Niektoré tam dostávajú 35 miliónov českých korún na chod klubu, to je milión a pol eur.