Kľúčový zápas presedel na tribúne. Rešpektujem to a nevyhováram sa, hovorí Dvorský

„Bolo to rozhodnutie trénerov, ktoré rešpektujem. Som pripravený nastúpiť do ďalšieho zápasu,” zhodnotil stroho.

Tréner Országh po zápase uviedol aj presné dôvody, prečo mladého útočníka v kľúčovom zápase na turnaji posadil na tribúnu.

„Zvažovali sme všetky aspekty. Rozhodli sme sa tak, lebo sme videli, že sa trochu trápi aj strelecky. Nedostával sa do šancí. V obrannom pásme mal dosť výrazné problémy, na súbojoch musí stále popracovať. Je to hráč, ktorý je dobrý do presilovky, no trochu ho prečítali a rýchlo k nemu dostupovali.”