ONLINE: Lotyšsko - Rakúsko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina A)

Vítam Vás pri sledovaní dnešného textového prenosu z hokejových Majstrovstiev sveta. Dnes budeme sledovať zápas medzi Lotyšskom a Rakúskom.



Lotyšsko



Zverenci Harijsa Vitolinša sú veľmi blízko k postupu so štvrťfinále. Na svojom konte majú 9 bodov za tri víťazstvá. Dokázali zdolať Francúzsko 4:1. Slovinsko 5:2 a Slovensko 5:1. Zápasy proti favoritom im príliš nevyšli. Najprv schytali debakel 1:7 do Kanady a neskôr od domácich Švédov 0:6.



Rakúsko



Rakúšania sú rovnako blízko k postupu do vyraďovacej časti. V ceste im však stojí silné Lotyšsko. Rakúšania predvádzajú na turnaji výborné výkony. Dokázali zatiaľ nazbierať 7 bodov. Dokázali zdolať Slovensko 3:2 po nájazdoch. Francúzsko zdolali 5:2 a 3:2 po nájazdoch dokázali zdolať aj Slovincov. Ak chcú postúpiť do štvrťfinále musia svojho dnešného súpera zdolať v riadnej hracej dobe.