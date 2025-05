ONLINE: Švajčiarsko - Kazachstan dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina B)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu B skupiny na MS 2025 medzi Švajčiarskom a Kazachstanom.



Švajčiarsko



Švajčiari rovnako ako Česi sú na šampionáte bez prehry. Práve táto dvojica si to na diaľku rozdá v boji o víťaza B skupiny. Helvéti sú po Čechoch druhí najofenzívnejší tím s 30 strelenými gólmi. Za obdiv stojí aj obrana, ktorá inkasovala len 8 gólov. Zverenci trénera Patricka Fischera idú do záverečného duelu základnej časti ako jasný favorit.



Kazachstan



Zápas o všetko. Do takejto pozície sa dostali hráči Kazachstanu. Krajine zo strednej Ázie pomôže k záchrane hoci len zisk jedného bodu. Prečo? Kazachovia v skupine prehrali vzájomný zápas s Maďarmi 2:4. Bodovo je to medzi nimi vyrovnané. Zvládnu mimoriadne náročnú úlohu?