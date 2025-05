Slafkovský, Studenič, Ramsay... Nechať problémy vyhniť sa nevypláca. Ani v slovenskom hokeji

V eufórii z tohto očakávaného verdiktu (nikto iný sa o šampionát neuchádza) by sa však nemalo zabudnúť, kde sa slovenský hokej ocitol na švédskom ľade a či sa tomu nedalo vyhnúť.

Vzhľadom na kvalitu tímu, kde nominácia pripomínala namiesto výberu skôr nábor, je to priemerný výsledok.

To je vzhľadom na úzku hráčsku špičku priveľa. Ich pohnútky boli rôzne. Hráči sa ospravedlnili pre zranenia, únavu, osobné, či rodinné dôvody. Z NHL bolo teoreticky voľných päť Slovákov, Martin Feherváry absolvoval operáciu.

Mužstvo, v ktorom lídrov druhého sledu nezastihol turnaj na vrchole formy a viacero mladých talentov je možno na polceste do špičkového seniorského hokeja, vyčerpalo záchranou v elitnej kategórii svoj potenciál.

„Stretol som jedného slovenského hráča a ten si povzdychol, že za nimi do Ameriky nikto nelieta. Tak som to povedal Miroslavovi Šatanovi,“ opísal Šlégr situáciu, ktorá mu utkvela v pamäti.

Manažér českej hokejovej reprezentácie Jiří Šlégr počas šampionátu poskytol pre portál idnes.cz rozhovor, v ktorom ponúkol zaujímavý pohľad do zákulisia reprezentačnej práce - a neobišiel ani Slovensko.

Prezradil aj reakciu šéfa Slovenského zväzu ľadového hokeja. „Povedal mi, že nechcú chlapcov počas sezóny obťažovať. Bral to podľa seba. Keď bol voľný, chcel reprezentovať. Ale nemyslím si, že to dnes platí stopercentne. Vyrástla iná generácia,“ vysvetľuje bývalý reprezentačný bek a dodal: „Poradil som mu, že by ten prístup mal prehodnotiť.“

Príklady pozitívneho vzťahu k reprezentácii netreba hľadať ďaleko. Česi majú v Herningu 14 obhajcov zlata z Prahy, kapitán a líder Kaspars Daugavinš reprezentuje Lotyšsko na trinástych majstrovstvách sveta, rok čo rok korčuľuje na MS švajčiarska partička hráčov z NHL.