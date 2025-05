Slováci hrajú len o česť, USA môžu znepríjemniť turnaj Čechom. V hre je aj zmena formátu

A po tretie, chceme vyhrať štvrtý zápas a postúpiť do štvrťfinále. Bude to ťažké, ale sme v pozícii, aby sme to dosiahli," povedala stálica tímu Peter Schneider.

Kanaďania sú tak v zaujímavej situácii, keďže do štvrťfinále môžu postúpiť ako víťaz skupiny, z druhého i tretieho miesta. Napriek nečakanému zaváhaniu proti Fínsku to však majú vo svojich rukách.

Výsledok tohto zápasu bude zaujímať aj Čechov, ktorí sú v podobnej situácii ako Kanada. Všetko majú vo svojich rukách, no stále môžu skončiť až tretí. Pokiaľ Švajčiari získajú očakávané tri body proti Kazachom, Česi budú potrebovať na víťazstvo v skupine vyhrať nad USA, hoci aj po predĺžení. Naopak, prehra po 60 minútach by ich odsunula na 3. miesto.

Tímu pod vedením Radima Rulíka by to mohlo výrazne skomplikovať cestu za obhajobou titulu či ziskom cenného kovu. Vo štvrťfinále by mu hrozili najväčší favoriti turnaja - Kanaďania, respektíve Švédi. "Fakt nás tieto prepočty nezaujímajú, ani slovo o tom nepadlo. Ideme od zápasu k zápasu a pripravujeme sa vždy rovnako a na sto percent. Nikoho nepodceňujeme, no tiež z nikoho nerobíme Bohov. Sústredíme sa len na našu hru," povedal líder českého tímu David Pastrňák.

Dáni nemôžu hrať so Švédmi O tom, proti komu Česi a ďalšie tímy nastúpia, sa definitívne rozhodne až večer. V Herningu stále zostáva jedno neobsadené miesto vo štvrťfinále, o ktoré vo vzájomnom dueli zabojujú domáci Dáni s Nemcami. Oba tímy majú v tabuľke deväť bodov, takže platí, že víťaz berie všetko. Pokiaľ uspejú Nemci, nastúpia proti víťazovi skupiny A. Ak však zvíťazia Dáni, môže dôjsť k situácii, ktorá nastáva len výnimočne.

Obe hostiteľské krajiny majú právo hrať štvrťfinále na domácom ľade, takže Dánsko sa s určitosťou nestretne so Švédskom, aj keby "tri korunky" ovládli svoju skupinu a Dáni by v Béčku skončili štvrtí. V tom prípade by sa musel zmeniť formát štvrťfinále. Súboje prvý so štvrtým a druhý s tretím by síce zostali, no nie "na kríž", ale v rámci skupín.