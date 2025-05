Efektivita bola mizivá. Slovensko skončilo na MS v hokeji najhoršie za ostatné roky

Čo do počtu gólov ide o najhorší výsledok v ére samostatnosti, ktorým doposiaľ bolo 11 presných zásahov z MS 1998 vo švajčiarskych mestách Zürich a Bazilej.

ŠTOKHOLM. Z pohľadu slovenských reprezentantov neboli MS v hokeji 2025 vydareným turnajom. Zo siedmich zápasov vyhrali len dva, a tak nesplnili svoj základný cieľ, ktorým bol postup do štvrťfinále.

Nelichotivá strelecká bilancia sa pretavila aj do konečného umiestnenia Slovenska. Po prehre s Fínskom 1:2 je jasné, že obsadí 11. miesto.

V štokholmskej A-skupine skončilo na šiestej priečke so ziskom siedmich bodov. Za sebou nechalo len Slovinsko a Francúzsko, ktoré vypadlo z elitnej kategórie. Obe tieto reprezentácie Slováci zdolali.

Spomedzi mužstiev B-skupiny , ktoré si v Herningu nezaistili postup do štvrťfinále, získa viac bodov ako Slovensko buď Dánsko alebo Nemecko.

Vtedajší turnaj ovplyvnil bojkot hráčov. Reprezentačnú pozvánku odmietli hráči z NHL a tréner Zdeno Cíger už pred turnajom vedel, že po ňom skončí.

"Bolo to ich rozhodnutie. Nevidel som dôvod, pre ktorý by mal mať niekto problém. Nikomu som neublížil. Neznášam sabotérov a ľudí, ktorí len intrigujú. Nedokážem to pochopiť," vravel Cíger pre denník SME.