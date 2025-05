Bod by si zaslúžili. Mužstvo nemá veľkú kvalitu, ale charakter, vravel Országh

Vladimír Országh, tréner SR: „Zasa veľmi dobrá prvá tretina, chalani to odpracovali. V druhej sme trošku vypadli z tempa, mali sme niekoľko vylúčení za sebou. V tretej tretine sme znovu ukázali chuť, mali sme šance, ktoré sme nepremenili. Som rád, že po takomto výkone im diváci poďakovali. Mužstvo možno nemá takú kvalitu, ale má veľký charakter. Fíni dobre bránia, sú silní v osobných súbojoch, my sme ich zvládali ďaleko lepšie ako proti Lotyšom a udržali sme sa na puku v útočnom pásme, hlavne v prvej tretine. Odohrali sme veľmi slušný zápas, škoda, že sme dali len jeden gól, pretože chalani by si minimálne nejaký bodík zaslúžili.“

Matúš Sukeľ, kapitán SR: „Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas proti kvalitnému súperovi. Dali sme len jeden gól, aj keď sme mali šance, jeden gól je veľmi málo. Trápilo nás to celý šampionát. Mali sme dobrý zápas, ale zase sme prehrali. Musíme byť do budúcna viac produktívni, aby sme našli cestu k víťazstvám. Išli sme nadoraz, snažili sa na konci vyrovnať, boli tam skackajúce puky pred bránkou. Tá naša neproduktívnosť sa zasa v závere ukázala. Tá nás možno aj stála postup do štvrťfinále. Mali sme mladý tím, možno trochu neskúsený, bola tam nevyrovnanosť výkonov.“

Róbert Lantoši, autor gólu SR: „Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas. Vedeli sme, že je posledný v sezóne, snažili sme sa tam nechať všetko, čo je v nás. Tlačili sme to, ale zasa strelili len jeden gól. Chceli sme sa rozlúčiť výhrou, myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Pri neuznanom góle som čakal, kým tam bude niekto prebehovať. Vystrelil som a padlo to tam. Žiaľ, rozhodcovia gól neuznali. Chalani, čo sa ospravedlnili, určite chýbali, ale na druhej strane dostali šancu viacerí mladí chalani, ktorí sa prvýkrát predstavili na šampionáte a získali cenné skúsenosti. Myslím si, že budúcnosť je pekná.“ Samuel Hlavaj, brankár SR: „Bol to náš asi najlepší zápas na turnaji. Hrali sme dobre celých 60 minút, vytvorili sme si šance, ktoré sme, žiaľ, nepremenili, a to nás stálo celý zápas. Efektivita nám tento rok chýbala, s jedným alebo dvoma gólmi sa ťažko vyhráva. Proti Fínom sme nemali čo stratiť, išli sme si to užiť, za tento zápas nám nemôže nikto nič vytknúť.“

Miloš Roman, útočník SR: „Chceli sme v tomto zápase zvíťaziť. Bolo sme od začiatku nastavení dobre, tak ako počas celého turnaja. Ale opäť nás trápilo zakončenie, chcelo to možno o 1-2 góly viac, aby sme zápas zdramatizovali a získali aspoň bod. Bol to vyrovnaný zápas, Samo Hlavaj nás podržal keď bolo treba, ale my sme mali odviezť lepšiu robotu vpredu.“ Dávid Romaňák, obranca SR, v zápase absolvoval debut na MS: „Mal som ťažký začiatok, keďže v druhom striedaní som dostal asi s Mudrákovou hokejkou do tváre a rozťalo mi peru. Na 10 minút som šiel do šatne, kde som trošku stvrdol, lebo mi to museli zašiť. Ale hneď, ako som sa vrátil, mal som striedanie a celkom rýchlo som do toho nabehal. Užil som si to a som za to vďačný.“ Samuel Takáč, útočník SR: „Mali sme opäť dobrý štart do zápasu, v prvej tretine sme prestrieľali súpera, ale bohužiaľ sme zasa inkasovali ako prví. Ja neviem, či to je nejaké vypadnutie z nejakej koncentrácie, alebo niečo, ale znova sme ťahali za kratší koniec.“