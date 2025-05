Nemáme na to, aby sme konkurovali najlepším, hovoril Országh. Slováci hrali na hranici možností

Je to hráč, ktorý je dobrý na presilovku, ale súperi ho rýchlo prečítali a dostupovali k nemu. Pre Dalibora je to obrovská škola. Nemôžeme čakať, že v 19 rokoch príde na šampionát a bude rozhodovať zápasy.

Sú zvyknutí hrávať na užšom klzisku a niekedy vidno, že im chýba krok. To sú veci, ktoré im dajú do ďalšieho hokejového života veľmi veľa.

Nemôžeme porovnávať šampionát do 20 rokov a mužské majstrovstvá sveta. Je to obrovský výkonnostný skok, to sa porovnávať ani nedá.

Určite. Je to pre nich obrovská skúsenosť. Niektorí ľudia možno mali predstavu o tom, že prídu mladý chlapci z farmy a budú dominovať. Jednoducho to tak nie je.

Nemyslím si, že by chlapci nemali chuť reprezentovať. To naozaj nie.

Teraz sú opäť majstrovstvá sveta. Hráči majú odohrané naozaj veľa. Budúci rok je olympiáda a bude dlhá sezóna. Ja ich chápem, my sme boli úplne rovnakí. Ja by som sa na nič nevyhováral.

Rozdiel bol v tom, že naša generácia mala v NHL 30 hráčov, teraz ich máme štyroch alebo piatich. Nás bolo toľko a vždy sa to nejakým spôsobom vyskladalo.

Máme veľa chalanov, ktorí hrajú napríklad finále českej extraligy, boli dobití a unavení. Nedá sa neustále reprezentovať.

Dôvody sú normálne, sú ľudské, ktoré my chápeme.

Mužstvo ste prebrali krátko pred začiatkom šampionátu v neľahkej situácii. Neľutujete, že ste súhlasili s ponukou zväzu?

Nie, vôbec to neľutujem. Jednoducho je to tak, ako to je. Vedeli sme, do čoho ideme. Boli sme si vedomí toho, že to bude bojovné mužstvo, že možno prídu aj problémy.

My sme zvládli dôležité zápasy pre nás so Slovincami a s Francúzmi. Ušla nám tretina s Rakúšanmi. Dnes nemáme na to, aby sme konkurovali Švédom, Kanade, to ani náhodou. Jednoducho je to tak, ako to je.