Experti chválili snahu a obetavosť. Graňák: Aspoň bod si za výkon zaslúžili, silných Fínov zatlačili

„Odchádzame z turnaja so vztýčenou hlavou. Chalani to odpracovali a v závere opäť ukázali chuť. Mali sme šance, ktoré sme nedali.

„Dvorský sa pripravuje na rolu lídra a zrazu mu zobrali hračku. Na juniorskom šampionáte dominoval, ale je vidieť rozdiel medzi juniorským a seniorským hokejom. Chce to čas, aby sa z neho stal špičkový hokejista,“ povedal expert ČT Sport David Pospíšil.

„Voláme po progrese, ale mladí hráči musia prejsť takýmito nepríjemnými zápasmi, aby to v budúcnosti zužitkovali. Vynechanie Dvorského v predchádzajúcom zápase bola chyba. Ja by som ho do zostavy zaradil, aby všetkým prešiel.

Honzeka by som dnes takisto nevynechal. Títo chalani budú tvoriť jadro reprezentácie najbližšie roky,“ kritizoval v TV JOJ Tomáš Surový.

Gól by uznali

Slováci naposledy vyhrali nad Fínskom na majstrovstvách sveta 2004.