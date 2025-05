ONLINE: Švédsko - Kanada dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina A)

Vítam Vás pri sledovaní prestížného zápasu z MS vo Švédsku a Dánsku. Zápas medzi Kanadou a domácim Švédkom by mal byť ozdobou šampionátu.



V dnešnom zápase sa stretnú dve mužstvá, ktoré na turnaji nestratili ešte ani jeden bod. Švédske mužstvo hrá na turnaji výborný hokej a určite to budú chcieť ukázať aj v dnešnom náročnom zápase. Proti družine okolo Sidneyho Crosbyho a Nathana MacKinnona to budú mať mimoriadne náročné. Obidve mužstvá majú v bránke veľké osobnosti a v útoku veľké hviezdy. Tipovať víťaza v dnešnom zápase je nemožné. Uvidíme kto to lepšie zvládle a ovládne základnu skupinu v Štokholme.